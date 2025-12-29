Con Dybala de titular y un gol de Soulé, Roma ganó y escaló en la tabla de la Serie A

En el estadio Olímpico de la capital italiana los argentinos fueron protagonistas y Soulé abrió el camino de la victoria por 3 a 1 que luego se completó con goles del francés Manu Koné y el irlandés Evan Ferguson. todos en la primera parte. El descuento de la visita, que tiene como DT al ex Roma Daniele De Rossi, lo hizo antes del final Jeff Ekhator.

soule dybala 2 Matías Soulé y Paulo Dybala fueron protagonistas en el triunfo de la Roma por la Serie A.

Para Soulé, de 22 años, fue su sexto gol en 23 partidos jugados esta temporada (también suma 6 asistencias) y para Dybala la ratificación de que por el momento seguirá en la Roma y su posible salida a Boca o a otro club quedará postergada al menos hasta junio.