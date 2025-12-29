Con Dybala de titular y un gol de Soulé, Roma ganó y escaló en la tabla de la Serie A

Paulo Dybala fue titular y Matías Soulé marcó uno de los goles en la victoria de la Roma sobre el Genoa por la fecha 17 de la Serie A de Italia.
Paulo Dybala fue titular y Matías Soulé marcó uno de los goles en la victoria de la Roma sobre el Genoa por la fecha 17 de la Serie A de Italia.
Paulo Dybala fue titular y Matías Soulé marcó uno de los goles en la victoria de la Roma sobre el Genoa por la fecha 17 de la Serie A de Italia.
En el estadio Olímpico de la capital italiana los argentinos fueron protagonistas y Soulé abrió el camino de la victoria por 3 a 1 que luego se completó con goles del francés Manu Koné y el irlandés Evan Ferguson. todos en la primera parte. El descuento de la visita, que tiene como DT al ex Roma Daniele De Rossi, lo hizo antes del final Jeff Ekhator.
Para Soulé, de 22 años, fue su sexto gol en 23 partidos jugados esta temporada (también suma 6 asistencias) y para Dybala la ratificación de que por el momento seguirá en la Roma y su posible salida a Boca o a otro club quedará postergada al menos hasta junio.
La victoria le permite a Roma sumar 33 puntos y quedar 4to. en la Serie A detrás de Inter (36), Milan (35) y Napoli (34) aunque los 3 primeros tienen un partido menos jugado.
El encuentro de este lunes fue el último del 2025 para los romanos, pero no habrá receso invernal ya que el próximo sábado 3 de enero visitará a Atalanta por la fecha 18.