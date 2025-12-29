Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Godoy Cruz: el 9 que quiere revancha y volvería con José Mansur

Mariano Toedtli tendrá una nueva variante para su delantera con un jugador que tuvo un buen año e intentará cambiar su imagen en Godoy Cruz

Amadeo Inzirillo
José Mansur busca un 9.

Godoy Cruz sigue trabajando en el mercado de pases. Sin prisa pero sin pausa, ese parece ser el lema que encabeza José Mansur tras su asunción como presidente del club. Confirmados dos refuerzos, hay un tercero que está al caer y podría quedar definido en las próximas horas.

Martín Pino puede ser el 9 que está buscando Godoy Cruz. Luego de una buena temporada en la Primera Nacional con la camiseta de San Martín de Tucumán, el atacante intentará tener una nueva oportunidad en el Tomba, tras un primer paso sin poder hacer pie ni ganarse un lugar.

Martín Pino no pudo explotar en Godoy Cruz, club dueño de su pase.

Luego de su buen paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn, Martín Pino dio el salto para jugar en Primera División pero apenas pudo marcar dos tantos en 28 partidos jugados. Sin la oportunidad de tener minutos, decidió alejarse en la última temporada para vestir los colores de San Martín de Tucumán.

En el Santo, Martín Pino logró esa regularidad que precisaba para volver a recuperar confianza y nivel: jugó 32 partidos en la pasada campaña, con 8 goles, 2 asistencias y una presencia del 80% de los minutos que tuvo el año de la Primera Nacional. Vencido su préstamo, crece la chance de retornar a Mendoza para ver si puede demostrar lo mismo con la camiseta del Tomba.

Los refuerzos de Godoy Cruz

Hasta el momento, el Tomba ha sumado 2 caras nuevas: Roberto Ramírez (arquero repescado de All Boys) y Camilo Alessandria (defensor de Sportivo Belgrano de Córdoba). Ahora, la idea será terminar de cerrar al delantero centro que busca Mariano Toedtli.

