Godoy Cruz: el 9 que quiere revancha y volvería con José Mansur

Martín Pino puede ser el 9 que está buscando Godoy Cruz. Luego de una buena temporada en la Primera Nacional con la camiseta de San Martín de Tucumán, el atacante intentará tener una nueva oportunidad en el Tomba, tras un primer paso sin poder hacer pie ni ganarse un lugar.

Martin Pino Godoy Cruz..jfif Martín Pino no pudo explotar en Godoy Cruz, club dueño de su pase.

Luego de su buen paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn, Martín Pino dio el salto para jugar en Primera División pero apenas pudo marcar dos tantos en 28 partidos jugados. Sin la oportunidad de tener minutos, decidió alejarse en la última temporada para vestir los colores de San Martín de Tucumán.