El Gobierno confirmó el día de pago para los estatales mendocinos

Si bien el último día hábil del mes es el 31, el Gobierno ya le había dado asueto a los estatales mendocinos ese día por lo que decidió pagarles el sueldo a los empleados públicos este martes 30.

Cuándo cobrarán un bono los más 60.000 trabajadores de la educación

Dentro de un poco más de dos semanas, más de la mitad de los empleados estatales, que son los trabajadores de la educación recibirán un bono que rondará entre los $280.000 y los $300.000.

Se trata de los docentes y celadores del SUTE a quienes el Gobierno les pagará un bono en concepto de ayuda en útiles escolares. El pago se hará en 3 cuotas.

Puntualmente los docentes recibirán $100.000, que serán acreditados el viernes 16 de enero de 2026; $170.000, que serán depositados el viernes 20 de febrero de 2026 y lo restante junto con los haberes de abril de ese mismo año.

Para los celadores dependientes de la DGE se acordó la suma de $280.000 en concepto de indumentaria o vestimenta.

El viernes 16 de enero de 2026 se efectuará un primer pago, de $90.000; el viernes 20 de febrero de 2026 serán depositados $160.000, y lo restante que se abonará junto con los haberes de abril de ese mismo año.