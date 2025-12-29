Edinson Cavani recordó uno de los peores momentos en Boca en el 2025: "Lo analicé mil veces"

La explicación de Cavani, ante la errática patada que no llegó a impactar en la pelota para convertir, fue la siguiente: "Fue una situación en la que me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Y eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, porque venís exigido...Caerte, girar y levantarte. Te mareás… Tiré la patada por instinto y la tiré tarde".

Edinson Cavani se lamentó por no haber convertido ante el conjunto peruano para que Boca pueda continuar en la CONMEBOL #Libertadores 2025.#DSPORTSVerano con @OKGoyco90 y @solcitorivas10 pic.twitter.com/JJAPRdEmuA — DSPORTS (@DSports) December 28, 2025

Una lluvia de críticas recayó sobre el delantero uruguayo aquella noche. Al respecto, sobre cómo vive los comentarios de la gente en el día a día en las redes sociales, Edinson Cavani concluyó: "No soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo o para darme cuenta de cómo están las cosas. Soy consciente: viví para el fútbol desde que empecé mi carrera, soy muy observador y me analizo mucho. El tema de las redes es así: uno sabe que en algún momento te van a castigar y en otros no. Es parte del show. Hoy el fútbol, si antes era un show, lo es muchísimo más".