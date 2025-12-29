Edinson Cavani recordó uno de los peores momentos en Boca en el 2025: "Lo analicé mil veces"

Edinson Cavani hizo un repaso por el 2025 de Boca y recordó aquel fatídico gol errado ante Alianza Lima, donde el Xeneize terminó eliminado en la Fase 2 de Copa Libertadores luego de igualar 2 a 2 (global) en tiempo regular y caer en los penales.
Edinson Cavani revivió un fatídico momento que vivió en un partido de Boca en el 2025
Cavani se ubicaba solo frente al arco en la recta final del tiempo regular. La pelota cayó a sus pies luego de un envío desde la derecha y el uruguayo se enredó en el área chica y no pudo definir. De haber convertido, Boca podría haber evitado la tanda desde los doce pasos que posteriormente lo dejó eliminado.
En diálogo con DSports, Edinson Cavani confesó que ese episodio quedó resonando en su cabeza durante un buen tiempo. "Hay goles que son puntuales, como el que no pude hacer para entrar a la Copa Libertadores. Vos lo analizás y después sabés por qué es. Lo analicé mil veces, porque nos dejó sin la chance de pasar", expresó el atacante uruguayo.
La explicación de Cavani, ante la errática patada que no llegó a impactar en la pelota para convertir, fue la siguiente: "Fue una situación en la que me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Y eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, porque venís exigido...Caerte, girar y levantarte. Te mareás… Tiré la patada por instinto y la tiré tarde".
Una lluvia de críticas recayó sobre el delantero uruguayo aquella noche. Al respecto, sobre cómo vive los comentarios de la gente en el día a día en las redes sociales, Edinson Cavani concluyó: "No soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo o para darme cuenta de cómo están las cosas. Soy consciente: viví para el fútbol desde que empecé mi carrera, soy muy observador y me analizo mucho. El tema de las redes es así: uno sabe que en algún momento te van a castigar y en otros no. Es parte del show. Hoy el fútbol, si antes era un show, lo es muchísimo más".