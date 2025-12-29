Matías Ligutti dedicó el título del Atlético Argentino a la memoria de su padre

Con 31 años Matías Ligutti, entrenador del Atlético Argentino, ya quedó en la historia del club de San José.
Matías Ligutti, entrenador del Atlético Argentino, celebró con mucha emoción el título anual obtenido ante FADEP.
El DT ganó este domingo el título anual, en la finalísima ante FADEP; a esto se suma la consagración en el Torneo Clausura de este año y en el de 2023, siempre frente al mismo rival.
"Teníamos la espina del 2023 cuando perdimos frente a FADEP en la final anual. Estamos muy contentos por este logro y a los hinchas del Atlético Argentino les digo simplemente muchas gracias", dijo en medio de los festejos.
El entrenador mostró muy emocionado tras la final e hizo una dedicatoria muy especial: "El 31 a la noche voy a brindar por todo lo que hemos logrado y por mi papá Roberto que no lo tengo conmigo. Lo perdí a principios de año, pero desde el cielo me acompañó durante todo este año. Era un fenómeno, daría cualquier cosa por verlo y decirle 'lo logramos'", dijo entre lágrimas.
Sobre la final anual de este domingo, admitió: "La verdad es que todo esto que estamos viviendo no lo podemos creer. Es algo muy lindo y después de haberle ganado a FADEP en la final del Clausura la semana fue muy corta. Nos enfrentamos al mismo rival y sabíamos que había que dejar todo para ganar este partido, pero pienso que fuimos justos ganadores".
"Hace tres años que estoy en este club y me he encariñado mucho. Me han tratado muy bien los dirigentes y la gente. Es un público muy seguidor, sufrido y que hoy tuvo un merecido premio. Los jugadores entendieron el mensaje y son los verdaderos protagonistas de estos dos títulos", afirmó el ex DT de Andes Talleres.