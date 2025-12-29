Matías Ligutti dedicó el título del Atlético Argentino a la memoria de su padre

Embed - Matías Ligutti, DT del Atlétio Argentino disfrutó ser los mejores del 2025

El entrenador mostró muy emocionado tras la final e hizo una dedicatoria muy especial: "El 31 a la noche voy a brindar por todo lo que hemos logrado y por mi papá Roberto que no lo tengo conmigo. Lo perdí a principios de año, pero desde el cielo me acompañó durante todo este año. Era un fenómeno, daría cualquier cosa por verlo y decirle 'lo logramos'", dijo entre lágrimas.

Atlético Argentino. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Sobre la final anual de este domingo, admitió: "La verdad es que todo esto que estamos viviendo no lo podemos creer. Es algo muy lindo y después de haberle ganado a FADEP en la final del Clausura la semana fue muy corta. Nos enfrentamos al mismo rival y sabíamos que había que dejar todo para ganar este partido, pero pienso que fuimos justos ganadores".

"Hace tres años que estoy en este club y me he encariñado mucho. Me han tratado muy bien los dirigentes y la gente. Es un público muy seguidor, sufrido y que hoy tuvo un merecido premio. Los jugadores entendieron el mensaje y son los verdaderos protagonistas de estos dos títulos", afirmó el ex DT de Andes Talleres.