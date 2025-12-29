Lluvia en la previa de Año Nuevo: cuándo llegan las precipitaciones y cómo estará el 1° de enero

Previa de año nuevo
Antes de la llegada de Año Nuevo, MeteoRed anticipa una transición climática con algunas precipitaciones. El domingo 29 de diciembre presenta cielos parcialmente nublados con temperaturas entre 21°C y 35°C, y vientos moderados de 12 a 34 km/h. Las condiciones se mantendrán mayormente secas durante esta jornada.
El martes 30 de diciembre marcará un cambio significativo con la llegada de lluvias. Se esperan precipitaciones con una probabilidad del 40% y una acumulación de 0.6 mm. Las temperaturas oscilarán entre 22°C y 34°C, mientras que los vientos aumentarán su intensidad, alcanzando entre 15 y 42 km/h. Este será un día ideal para actividades bajo techo mientras se preparan las últimas celebraciones del año.
Para el miércoles 31 de diciembre, último día del año, las lluvias continuarán pero con menor intensidad. MeteoRed pronostica una probabilidad del 30% de precipitaciones con 0.3 mm acumulados. Las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 35°C, con vientos de 12 a 33 km/h. Aunque habrá nubosidad y posibles lloviznas las condiciones permitirán realizar los preparativos finales para recibir el 2026.
Año Nuevo: sol radiante para comenzar 2026
Las celebraciones de Año Nuevo estarán acompañadas de un clima espléndido. El jueves 1 de enero se presenta con cielos despejados y temperaturas máximas que alcanzarán los 36°C, mientras que las mínimas rondarán los 22°C. Los vientos serán moderados, variando entre 8 y 32 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable durante las festividades al aire libre.
Este clima favorable será ideal para quienes planeen celebraciones en exteriores, reuniones familiares en patios y jardines, o simplemente deseen disfrutar de una jornada veraniega para comenzar el año con buen pie.
Se recomienda mantenerse hidratado, usar protección solar y aprovechar las horas de la mañana o la tarde para actividades al aire libre, evitando la exposición directa al sol durante el mediodía cuando las temperaturas alcanzan su pico máximo.