Lluvia en la previa de Año Nuevo: cuándo llegan las precipitaciones y cómo estará el 1° de enero

Para el miércoles 31 de diciembre, último día del año, las lluvias continuarán pero con menor intensidad. MeteoRed pronostica una probabilidad del 30% de precipitaciones con 0.3 mm acumulados. Las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 35°C, con vientos de 12 a 33 km/h. Aunque habrá nubosidad y posibles lloviznas las condiciones permitirán realizar los preparativos finales para recibir el 2026.

Año Nuevo: sol radiante para comenzar 2026

Las celebraciones de Año Nuevo estarán acompañadas de un clima espléndido. El jueves 1 de enero se presenta con cielos despejados y temperaturas máximas que alcanzarán los 36°C, mientras que las mínimas rondarán los 22°C. Los vientos serán moderados, variando entre 8 y 32 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable durante las festividades al aire libre.

lluvia fuerte Fuertes lluvias llegan a la provincia.

Este clima favorable será ideal para quienes planeen celebraciones en exteriores, reuniones familiares en patios y jardines, o simplemente deseen disfrutar de una jornada veraniega para comenzar el año con buen pie.

Se recomienda mantenerse hidratado, usar protección solar y aprovechar las horas de la mañana o la tarde para actividades al aire libre, evitando la exposición directa al sol durante el mediodía cuando las temperaturas alcanzan su pico máximo.