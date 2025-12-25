El país en el que ocurre la lluvia de peces: única en el mundo y es una bendición para sus habitantes

Según National Geographic, luego de una fuerte tormenta, las calles quedan llenas de peces, este fenómeno se ha registrado por más de 200 años. Ante el acontecimiento, la ciudad tiene un evento cultural homónimo para celebrarlo.

Peces honduras .jpg

Honduras: el país donde "llueven peces"

Los pobladores de esta ciudad de Honduras se benefician de este fenómeno y comercializan los peces. Según informa CNN, cada vez que ocurre el fenómeno, una familia logra recolectar aproximadamente unos diez kilogramos de peces que luego venden.

Estos peces similares a las sardinas, son una "bendición" para los habitantes de Yoro. Este fenómeno es un beneficio tangible para una comunidad de este país, donde el ingreso estimado per cápita anual es un poco más de US$ 3.000 al año. Sin duda el acontecimiento de que los peces alcancen la altura de las nubes es un hecho fascinante, sobre todo porque la mayoría de los peces al caer están en perfecto estado ante el impacto.