La isla que no tiene ley ni tierra que es 3 veces más grande que Francia

Aislada en medio del océano Pacífico, fue descubierta 1997 por el oceanógrafo estadounidense Charles Moore. Sin embargo, esta isla particular no es única el mundo, existe solo cuatro. En 2017 fue descubierta la última y también tenía el tamaño de un país. Te contamos de que se trata.

Isla (2).jpg

La isla sin ley ni tierra que es 3 veces más grande que Francia

Se trata de la "isla de plástico" también conocida como la gran mancha de basura del pacífico. Se calcula que mide aproximadamente 1.6 millones de Km2 y que a su vez contiene alrededor de 80.000 toneladas de plástico. Así, este "país" supone una de las mayores concentraciones de plástico de una magnitud nunca registrada en el mundo.