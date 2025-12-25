Lluvia en Año nuevo: ¿qué dice el pronóstico? ¿mesa afuera o adentro?

lluvia y calor Un dia de la semana llegan lluvias.

El sábado 28 de diciembre será el único día con probabilidad de precipitaciones, con un 40% de chances de lluvia que podría acumular aproximadamente 0.4 mm. Las temperaturas descenderán levemente a una máxima de 33°C y mínima de 23°C, con vientos entre 19 y 49 km/h. Esta será una oportunidad para que la atmósfera se refresque antes de las celebraciones principales.

El domingo 29 de diciembre volverá el sol pleno, con temperaturas que alcanzarán los 35°C durante el día y bajarán a 20°C por la noche. Los vientos serán más moderados, entre 13 y 39 km/h, creando condiciones perfectas para actividades al aire libre.

Año Nuevo y los primeros días del 2026

La víspera de Año Nuevo, 31 de diciembre, y el primer día del año se presentan como jornadas espléndidas. El martes 31 mostrará cielos soleados con temperaturas de 37°C de máxima y 26°C de mínima, con vientos entre 22 y 50 km/h. Las condiciones serán ideales para celebraciones nocturnas al aire libre.

tiempo año nuevo Así estará el tiempo en Año nuevo.

El 1 de enero de 2026 comenzará con sol pleno y temperaturas que alcanzarán los 37°C, descendiendo a 24°C durante la noche. Los vientos estarán en el rango de 5 a 42 km/h, ofreciendo un clima agradable para quienes deseen disfrutar del primer día del año en espacios abiertos.

Los días posteriores a Año Nuevo continuarán con la tendencia cálida. El viernes 2 de enero será el día más caluroso de la secuencia, con máximas de 36°C y sol radiante. Los vientos oscilarán entre 11 y 44 km/h. El sábado 3 de enero presentará cielos parcialmente nublados con temperaturas de 38°C y mínimas de 22°C, mientras que el domingo 4 de enero cerrará la primera semana del año con 39°C de máxima y condiciones mayormente soleadas.