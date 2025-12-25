Inicio Sociedad lluvias
Lluvia en Año nuevo: ¿qué dice el pronóstico? ¿mesa afuera o adentro?

Se podrían esperar la llegada de fuertes lluvias para Año Nuevo. Sigue leyendo para conocer le pronostico

Luciana Biondo Torres
Tomá las medidas necesarias para cuidarte de la lluvia.

El cierre del 2025 y el inicio del 2026 traerán condiciones climáticas ideales para celebrar. MeteoRed anticipa temperaturas elevadas, cielos mayormente despejados y solo una breve posibilidad de lluvia el sábado 28 de diciembre. Conoce el pronóstico completo para planificar tus festividades de fin de año.

El clima en los días previos a Año Nuevo

Los últimos días de diciembre 2025 se presentan con temperaturas veraniegas que superarán los 30°C en toda la región. El miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, se espera un clima soleado con máximas de 36°C y mínimas de 20°C, acompañado de vientos moderados que oscilarán entre 17 y 41 km/h.

El jueves 26 y viernes 27 de diciembre mantendrán condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y temperaturas máximas de 36-37°C. Los vientos se mantendrán en el rango de 18 a 49 km/h, proporcionando algo de alivio al calor intenso.

lluvia y calor
Un dia de la semana llegan lluvias.

El sábado 28 de diciembre será el único día con probabilidad de precipitaciones, con un 40% de chances de lluvia que podría acumular aproximadamente 0.4 mm. Las temperaturas descenderán levemente a una máxima de 33°C y mínima de 23°C, con vientos entre 19 y 49 km/h. Esta será una oportunidad para que la atmósfera se refresque antes de las celebraciones principales.

El domingo 29 de diciembre volverá el sol pleno, con temperaturas que alcanzarán los 35°C durante el día y bajarán a 20°C por la noche. Los vientos serán más moderados, entre 13 y 39 km/h, creando condiciones perfectas para actividades al aire libre.

Año Nuevo y los primeros días del 2026

La víspera de Año Nuevo, 31 de diciembre, y el primer día del año se presentan como jornadas espléndidas. El martes 31 mostrará cielos soleados con temperaturas de 37°C de máxima y 26°C de mínima, con vientos entre 22 y 50 km/h. Las condiciones serán ideales para celebraciones nocturnas al aire libre.

tiempo año nuevo
As&iacute; estar&aacute; el tiempo en A&ntilde;o nuevo.

El 1 de enero de 2026 comenzará con sol pleno y temperaturas que alcanzarán los 37°C, descendiendo a 24°C durante la noche. Los vientos estarán en el rango de 5 a 42 km/h, ofreciendo un clima agradable para quienes deseen disfrutar del primer día del año en espacios abiertos.

Los días posteriores a Año Nuevo continuarán con la tendencia cálida. El viernes 2 de enero será el día más caluroso de la secuencia, con máximas de 36°C y sol radiante. Los vientos oscilarán entre 11 y 44 km/h. El sábado 3 de enero presentará cielos parcialmente nublados con temperaturas de 38°C y mínimas de 22°C, mientras que el domingo 4 de enero cerrará la primera semana del año con 39°C de máxima y condiciones mayormente soleadas.

