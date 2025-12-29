Quien tiene cáscaras de zanahoria en casa tiene un tesoro en sus manos: para qué usarlas

cascara de zanahoria (1) Las cáscaras de zanahoria pueden ser ventajosas por sus altas propiedades.

Las cáscaras contienen betacarotenos, aliados de la vista y la piel; fibra, que favorece la digestión; vitaminas A, C y K, esenciales para el sistema inmune, y minerales, como potasio y calcio.

Gracias a ello puedes hacer chips crocantes al horno con aceite de oliva, sal y especias. Hornea hasta que queden doradas y te quedará un snack saludable y económico.

Puedes hacer además caldos y sopas más nutritivas, ya que son muy buenas para aportar sabor, color y densidad. Luego podés colar o procesar, según la receta.

Si las usas picadas y salteadas, combinan perfecto con arroz, tartas, empanadas o pastas. Por último, puedes hacer incluso polvo de zanahoria secando las cáscaras al sol o al horno a baja temperatura y procésalas. El polvo resultante sirve para condimentos, batidos o panes caseros.

cascara de zanahoria (2) La cáscara de zanahoria puede ser usada para crear un excelente abono para las plantas o un bronceador.

Sin duda también son un excelente compost para tus plantas. Ricas en nutrientes, se descomponen rápido y mejoran la calidad del suelo.

Otros de sus beneficios es que pueden convertirse en una infusión para el cabello usando el líquido que se genera al hervir las cáscaras de zanahoria como enjuague. Esto ayuda a dar brillo y suavidad de forma natural.

Finalmente, el uso más práctico para el verano es hacer un bronceador casero. Puedes poner las cáscaras en un aceite para bebe o en un aceite bronceador y verás como cambia el color de tu piel al ponértelo luego de dejarlo reposar durante un día.

Cómo guardarlas