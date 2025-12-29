Quien tiene cáscaras de zanahoria en casa tiene un tesoro en sus manos: para qué usarlas

Durante mucho tiempo, las cáscaras de zanahoria terminaron directo en la basura. Sin embargo, hoy sabemos que no son un desecho, sino un tesoro lleno de nutrientes, usos prácticos y ahorros para la casa. Te contamos todos los detalles.
Estas finas tiras anaranjadas concentran fibra, vitaminas y antioxidantes que pueden reutilizarse de múltiples formas. Por eso, cada vez más personas las consideran un “tesoro doméstico”: ahorran dinero, reducen residuos y aportan nutrientes.
Por qué las cáscaras de zanahoria son un tesoro
La zanahoria es una de las verduras más consumidas en cualquier casa, por eso es muy común que sus cáscaras sean un desecho constante. Ahora te contamos por qué debes guardarlas:
Las cáscaras contienen betacarotenos, aliados de la vista y la piel; fibra, que favorece la digestión; vitaminas A, C y K, esenciales para el sistema inmune, y minerales, como potasio y calcio.
Gracias a ello puedes hacer chips crocantes al horno con aceite de oliva, sal y especias. Hornea hasta que queden doradas y te quedará un snack saludable y económico.
Puedes hacer además caldos y sopas más nutritivas, ya que son muy buenas para aportar sabor, color y densidad. Luego podés colar o procesar, según la receta.
Si las usas picadas y salteadas, combinan perfecto con arroz, tartas, empanadas o pastas. Por último, puedes hacer incluso polvo de zanahoria secando las cáscaras al sol o al horno a baja temperatura y procésalas. El polvo resultante sirve para condimentos, batidos o panes caseros.
Sin duda también son un excelente compost para tus plantas. Ricas en nutrientes, se descomponen rápido y mejoran la calidad del suelo.
Otros de sus beneficios es que pueden convertirse en una infusión para el cabello usando el líquido que se genera al hervir las cáscaras de zanahoria como enjuague. Esto ayuda a dar brillo y suavidad de forma natural.
Finalmente, el uso más práctico para el verano es hacer un bronceador casero. Puedes poner las cáscaras en un aceite para bebe o en un aceite bronceador y verás como cambia el color de tu piel al ponértelo luego de dejarlo reposar durante un día.
Cómo guardarlas
- Refrigera las cáscaras en un recipiente hermético hasta 3 días.
- Frezar por porciones para usar en caldos y sopas.
- Secar si quieres convertirlas luego en chips o polvo.
- Evita usar cáscaras que estén blandas, mal olientes o con moho