Las zanahorias no eran de color amarillo sino moradas: ¿Por qué y cómo cambiaron?

Conocidas por su color naranja, su dulzura y sus beneficios para la salud, las zanahorias han sido parte fundamental de la alimentación humana desde tiempos antiguos, aunque su color original era muy distinto

Valentina Araya
Valentina Araya
Las zanahorias son una de las verduras más conocidas y consumidas en todo el mundo, reconocidas por su color naranja, su sabor dulce y sus múltiples beneficios para la salud. Desde la antigüedad, esta raíz ha sido valorada por su riqueza en nutrientes.

Su popularidad se ha mantenido a lo largo de los siglos, tanto en la cocina como en la medicina tradicional, consolidando a la zanahoria como un alimento básico indispensable en la dieta cotidiana de muchas culturas. Te contamos sobre su color original.

Las zanahorias cambiaron de color principalmente por intervención humana a través de la selección artificial. Los agricultores, especialmente en los Países Bajos durante el siglo XVII, comenzaron a cruzar distintas variedades de zanahorias antiguas que eran moradas, rojas, blancas o amarillas para crear una nueva versión que fuera más dulce, menos amarga y con mejor textura.

Durante ese proceso, apareció una zanahoria de color naranja, rica en betacarotenos, un pigmento natural que también aporta beneficios para la salud. Esta variedad fue tan exitosa que desplazó a las originales, convirtiéndose en la más cultivada y consumida.

Beneficios de que la zanahoria sea naranja

  • Rica en betacarotenos: este pigmento natural se convierte en vitamina A en el cuerpo, esencial para la salud visual, especialmente la visión nocturna.
  • Protege la piel: la vitamina A contribuye a mantener la piel sana, hidratada y con mejor capacidad de regeneración.
  • Fortalece el sistema inmunológico: los betacarotenos ayudan a mejorar la respuesta del cuerpo ante infecciones.
  • Propiedades antioxidantes: ayudan a combatir los radicales libres, lo que podría prevenir el envejecimiento prematuro y reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas.
  • Mejora la salud cardiovascular: su contenido antioxidante también favorece la salud del corazón y de los vasos sanguíneos.

