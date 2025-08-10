Su popularidad se ha mantenido a lo largo de los siglos, tanto en la cocina como en la medicina tradicional, consolidando a la zanahoria como un alimento básico indispensable en la dieta cotidiana de muchas culturas. Te contamos sobre su color original.

zanahoria, beneficios.jpg

Las zanahorias no eran de color amarillo sino moradas: ¿Por qué y cómo cambiaron?

Las zanahorias cambiaron de color principalmente por intervención humana a través de la selección artificial. Los agricultores, especialmente en los Países Bajos durante el siglo XVII, comenzaron a cruzar distintas variedades de zanahorias antiguas que eran moradas, rojas, blancas o amarillas para crear una nueva versión que fuera más dulce, menos amarga y con mejor textura.