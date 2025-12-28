Faustino Oro y un Mundial de ajedrez inolvidable: nuevo récord y en boca de todos

Faustino Oro finalizó con 7 puntos, gracias a cuatro victorias, seis tablas y tres derrotas pero lo otro alentador es que cerró con con una performance de 2629 y una ganancia de 23,5 puntos de Elo. Ahora, será el turno del Mundial de blitz (partidas a 3 minutos), cita en la que competirá lunes y martes.
Sonrisa para la otra argentina presente en el Mundial
Candela Francisco fue la otra protagonista en el Mundial de ajedrez. La joven de 19 años culminó con 6,5 puntos en 11 ruedas, en la 41° ubicación entre 141 ajedrecistas, con una performance de 2293 y una ganancia de 36 puntos de ELO. Otra que tuvo un motivo para sonreír tras el enorme nivel mostrado.