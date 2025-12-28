Inicio Ovación Polideportivo Faustino Oro
Faustino Oro y un Mundial de ajedrez inolvidable: nuevo récord y en boca de todos

Con solo 11 años, Faustino Oro sigue sorprendiendo a propios y extraños. Cerró el Mundial de rápidas con una nueva marca y va por el de blitz

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Faustino Oro no para de sorprender a todos. El joven que empieza a dejar la bandera de Argentina bien representada en todo el planeta cerró un Mundial de ajedrez inolvidable tras ser récord y luego de jugarle de igual a igual a varios grosos en la competencia de modalidad rápida en Qatar.

El motivo que lo volvió a convertir en tendencia tiene que ver con su nuevo récord desbloqueado: Faustino Oro se convirtió en el jugador de ajedrez más joven de toda la historia en lograr más de 2500 puntos ELO en las tres modalidades de competencia posibles (rápida, blitz y clásica).

Faustino Oro puede ser el Gran Maestro más joven de la historia.

Tachado un nuevo ítem en su vida deportiva, el torneo con el que abrió su participación en Doha también fue auspicioso porque culminó en el puesto 77 de 247 participantes. Pero eso no es todo porque de sus 13 partidas hubo 5 contra integrantes del top 20 del mundo, sacando dos tablas.

Faustino Oro finalizó con 7 puntos, gracias a cuatro victorias, seis tablas y tres derrotas pero lo otro alentador es que cerró con con una performance de 2629 y una ganancia de 23,5 puntos de Elo. Ahora, será el turno del Mundial de blitz (partidas a 3 minutos), cita en la que competirá lunes y martes.

Sonrisa para la otra argentina presente en el Mundial

Candela Francisco fue la otra protagonista en el Mundial de ajedrez. La joven de 19 años culminó con 6,5 puntos en 11 ruedas, en la 41° ubicación entre 141 ajedrecistas, con una performance de 2293 y una ganancia de 36 puntos de ELO. Otra que tuvo un motivo para sonreír tras el enorme nivel mostrado.

