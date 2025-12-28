Faustino Oro y un Mundial de ajedrez inolvidable: nuevo récord y en boca de todos

El motivo que lo volvió a convertir en tendencia tiene que ver con su nuevo récord desbloqueado: Faustino Oro se convirtió en el jugador de ajedrez más joven de toda la historia en lograr más de 2500 puntos ELO en las tres modalidades de competencia posibles (rápida, blitz y clásica).

ajedrez-faustino oro-mundial-india Faustino Oro puede ser el Gran Maestro más joven de la historia.

Tachado un nuevo ítem en su vida deportiva, el torneo con el que abrió su participación en Doha también fue auspicioso porque culminó en el puesto 77 de 247 participantes. Pero eso no es todo porque de sus 13 partidas hubo 5 contra integrantes del top 20 del mundo, sacando dos tablas.