Atlético Argentino superó a FADEP y celebró en su cancha el título de campeón anual de la Liga Mendocina

Atlético Argentino se consagró campeón anual de la Liga Mendocina de Fútbol al imponerse por 1 a 0 a FADEP en la final jugada en su estadio de San José.
Atlético Argentino se consagró campeón anual de la Liga Mendocina al imponerse a FADEP en la final jugada en su estadio de San José.
Atlético Argentino se consagró campeón anual de la Liga Mendocina de Fútbol al imponerse por 1 a 0 a FADEP en la final jugada en su estadio de San José.
Ángel Castañares a los 51' del segundo tiempo le dio la victoria a la Academia en un partido caliente en el que ambos equipos terminaron con 9 hombres y en el que se registró un cierre con incidentes entre los futbolistas.
El partido fue parejo y muy intenso y aunque Atlético Argentino tuvo las situaciones más claras para abrir el marcador se encontró con la figura de Ezequiel Alvea, el buen arquero de FADEP.
Recién en la última bola de la tarde lo ganó el Boli, ante su gente, y salió campeón anual después de 29 años ya que la última vez había sido en el 96 cuando le ganó a Chacras de Coria.
FADEP había sido el campeón del Apertura, la Academia ganó el domingo pasado el Clausura, venciendo a los de Russell, y ahora se quedó con el título del mejor del año.
Síntesis:
Atlético Argentino: Ignacio Acordino; Luciano Villarruel, Alexis Viscarra, Damian Lázzaro y Franco Geroli; Jonathan Zanettini; Leonardo Espíndola y Ricardo Heresnperger; Emiliano Cuvertino, Luciano Villalobos y Juan Ignacio Vera. DT: Matías Ligutti.
FADEP: Ezequiel Alvea; Nicolás Alí, Hugo Paniagua , Nicolás Altamira y Federico Pérez; Julian Perez, Julio Lúquez, Pablo Dellarole y Emiliano Gómez: Jesús Guerrero y Diego Sevillano. DT: Leonardo D’Urso.
Gol: ST 51 Castañares (A)
Cambios: ST: 25 17 y 18 por Brandon Sánchez y Brian Zabaleta por Guerrero y Dellarole (F), isaías Guzmán por Zanettini (AA).39’ Cristian Lucero y Ángel Castañares por Villalobos y Vera (A), 41’ Thiago Satti por Sevillano (F), 52' Ramiro Elizondo por Cuvertino (A).
Expulsados: ST: 23’ J.Pérez (F), 52’ C. Lucero, Viscarra (A) y Satti (F)
Estadio: Atlético Argentino
Árbitro: Juan Pablo González