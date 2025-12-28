Atlético Argentino superó a FADEP y celebró en su cancha el título de campeón anual de la Liga Mendocina

argentino 2

Recién en la última bola de la tarde lo ganó el Boli, ante su gente, y salió campeón anual después de 29 años ya que la última vez había sido en el 96 cuando le ganó a Chacras de Coria.

FADEP había sido el campeón del Apertura, la Academia ganó el domingo pasado el Clausura, venciendo a los de Russell, y ahora se quedó con el título del mejor del año.

Síntesis:

Atlético Argentino: Ignacio Acordino; Luciano Villarruel, Alexis Viscarra, Damian Lázzaro y Franco Geroli; Jonathan Zanettini; Leonardo Espíndola y Ricardo Heresnperger; Emiliano Cuvertino, Luciano Villalobos y Juan Ignacio Vera. DT: Matías Ligutti.

FADEP: Ezequiel Alvea; Nicolás Alí, Hugo Paniagua , Nicolás Altamira y Federico Pérez; Julian Perez, Julio Lúquez, Pablo Dellarole y Emiliano Gómez: Jesús Guerrero y Diego Sevillano. DT: Leonardo D’Urso.

Gol: ST 51 Castañares (A)

Cambios: ST: 25 17 y 18 por Brandon Sánchez y Brian Zabaleta por Guerrero y Dellarole (F), isaías Guzmán por Zanettini (AA).39’ Cristian Lucero y Ángel Castañares por Villalobos y Vera (A), 41’ Thiago Satti por Sevillano (F), 52' Ramiro Elizondo por Cuvertino (A).

Expulsados: ST: 23’ J.Pérez (F), 52’ C. Lucero, Viscarra (A) y Satti (F)

Estadio: Atlético Argentino

Árbitro: Juan Pablo González