La fiesta del Atlético Argentino en San José: el Boli alzó otra copa en su casa en el cierre del 2025

El duelo entre los campeones del Apertura y el Clausura se repitió una semana más tarde en el mismo lugar ya que el Boli había ganado el segundo torneo del año el domingo 21 venciendo a los de Russell.

argentino campeon 1 La copa anual de la Liga quedó para el Atlético Argentino. Foto: Cristian Lozano/UNO

Con mucho calor, mucho público y un fuerte dispositivo de seguridad con 35 efectivos policiales y otros 35 de seguridad privada, la definición de cuál es el mejor del año se llevó a cabo sin incidentes, contrastando con lo ocurrido en la final del femenino.