La fiesta del Atlético Argentino en San José: el Boli alzó otra copa en su casa en el cierre del 2025

Otra verdadera fiesta celeste y blanca se vivió este domingo en San José con la consagración del Atlético Argentino en la final anual de Liga Mendocina de Fútbol ante FADEP.
El duelo entre los campeones del Apertura y el Clausura se repitió una semana más tarde en el mismo lugar ya que el Boli había ganado el segundo torneo del año el domingo 21 venciendo a los de Russell.
Con mucho calor, mucho público y un fuerte dispositivo de seguridad con 35 efectivos policiales y otros 35 de seguridad privada, la definición de cuál es el mejor del año se llevó a cabo sin incidentes, contrastando con lo ocurrido en la final del femenino.
Tras el gol agónico de Castañares, que llegó cuando todos esperaban los penales, llegó el festejo de los locales y la correspondiente entrega de la copa que esta vez estuvo a cargo del secretario de la Liga Alfredo Arias.
Atlético Argentino y FADEP ya tienen programado volver a verse las caras el próximo domingo 5 de enero por los cuartos de final del Torneo Regional Amateur. Ese día será el partido de ida en San José y una semana después la revancha en Maipú.