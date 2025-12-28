Giuliana Díaz, crítica tras la suspensión de la final femenina: "La Liga Mendocina se tendrá que hacer cargo"

Embed - Giuliana Díaz tras la suspensión de la final femenina de la Liga

Volviendo la decisión de suspender el partido de este domingo en cancha de Gutiérrez Sport Club, fundamentó: "El aforo era de 150 personas y el operativo de seguridad estaba acordado desde el lunes con los delegados de los clubes. Y 150 personas era poco obviamente porque la gente quería venir a ver la final. Ahora el tema de las barras bravas es otra cuestión, que vengan tres micros de barras bravas, ustedes son testigos, no había pasado nunca".

Embed - Suspensión de la final femenina de la Liga Mendocina

Giuliana Díaz señaló a la conducción liderada por Omar Sperdutti

Enojada tras haber sido responsabilizada por el propio Omar Sperdutti de la suspensión de la semana pasada, Giuliana Díaz afirmó: "La Liga Mendocina se tendrá que hacer cargo, como corresponde, las autoridades se tendrán que hacer cargo y sino que el gobierno intervenga la Liga como tiene que ser. Ya está, no pueden seguir pasando estas situaciones y por segunda vez consecutiva suspender un partido por no tener el operativo de seguridad como corresponde. Me parece triste, pero también para estar en estos lugares hay que tomar decisiones, y si la Liga no tiene el presupuesto para poder hacerlo, que no lo haga".

Respecto a que ocurrirá con la final dos veces suspendida, señaló: "Y ahora tendremos que juntarnos a hablar con los dirigentes involucrados para ver cuál es la solución. Hablaremos con algunos de las representantes de los clubes, pero lo principal creo que es que hay que arreglar las cosas en la Liga. Acá hay que ponerse firmes y que las personas que no pueden estar a cargo de una institución se vayan, porque si no los platos rotos los pagamos otros y me parece totalmente irresponsable".