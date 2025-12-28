Giuliana Díaz, crítica tras la suspensión de la final femenina: "La Liga Mendocina se tendrá que hacer cargo"

Giuliana Díaz es la Presidenta de la Comisión Femenina de Liga y fue la que dio la cara tras haberse suspendido por segunda vez la final del Clausura femenino de la Liga Mendocina de Fútbol entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.
Giuliana Díaz fue la que dio la cara tras haberse suspendido por segunda vez la final del Clausura femenino de la Liga Mendocina entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.
Giuliana Díaz es la Presidenta de la Comisión Femenina de Liga y fue la que dio la cara tras haberse suspendido por segunda vez la final del Clausura femenino de la Liga Mendocina de Fútbol entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.
"El operativo dentro de la cancha era como corresponde con lo convenido el lunes con los diferentes delegados. El tema fueron las barras bravas que llegaron de las dos instituciones y realmente es terrible que las jugadoras sean las que pagan los platos rotos. Los hinchas querían entrar y nosotros ya desde hace una semana dijimos que era con aforo limitado, con 150 personas por cada lado, con nombre, apellido y DNI", explicó quien también es diputada provincial por Cambia Mendoza.
Luego, Giuliana se despachó contra la actualidad de la Liga: "Estoy totalmente en acuerdo con varias de las personas que dicen que si la Liga no tiene los fondos para hacer la final, porque tiene causas penales y tiene certificados truchos, ya es hora de decir basta. Se tienen que hacer cargo. Y si no tienen los fondos para poder hacer una final, que no la hagan. Y que se lo digan a todos los delegados y a todos los dirigentes. Porque acá la única que estoy soy yo, no está ningún otro dirigente de la Liga".
Volviendo la decisión de suspender el partido de este domingo en cancha de Gutiérrez Sport Club, fundamentó: "El aforo era de 150 personas y el operativo de seguridad estaba acordado desde el lunes con los delegados de los clubes. Y 150 personas era poco obviamente porque la gente quería venir a ver la final. Ahora el tema de las barras bravas es otra cuestión, que vengan tres micros de barras bravas, ustedes son testigos, no había pasado nunca".
Enojada tras haber sido responsabilizada por el propio Omar Sperdutti de la suspensión de la semana pasada, Giuliana Díaz afirmó: "La Liga Mendocina se tendrá que hacer cargo, como corresponde, las autoridades se tendrán que hacer cargo y sino que el gobierno intervenga la Liga como tiene que ser. Ya está, no pueden seguir pasando estas situaciones y por segunda vez consecutiva suspender un partido por no tener el operativo de seguridad como corresponde. Me parece triste, pero también para estar en estos lugares hay que tomar decisiones, y si la Liga no tiene el presupuesto para poder hacerlo, que no lo haga".
Respecto a que ocurrirá con la final dos veces suspendida, señaló: "Y ahora tendremos que juntarnos a hablar con los dirigentes involucrados para ver cuál es la solución. Hablaremos con algunos de las representantes de los clubes, pero lo principal creo que es que hay que arreglar las cosas en la Liga. Acá hay que ponerse firmes y que las personas que no pueden estar a cargo de una institución se vayan, porque si no los platos rotos los pagamos otros y me parece totalmente irresponsable".