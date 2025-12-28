San José prepara nueva Liga Nacional de básquet: bajas, fixture y nuevo DT

Luego de la excelente labor desde el banco de suplentes, Cristian Santander, con importante recorrido nacional, decidió dar un paso al costado por motivos personales. Su lugar será ocupado por Facundo Di Nasso, quien hará dupla junto a Enzo Calderón para encabezar el plantel que se viene.

En cuanto al armado del equipo, ya fueron confirmadas las bajas de la estadounidense Ashia Mccalla y de la brasilera Lorena Da Silva. También habrá altas y por los primeros movimientos del mercado de pases son incorporaciones del exterior como el arribo de la uruguaya Carolina Fernández.