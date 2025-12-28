San José prepara nueva Liga Nacional de básquet: bajas, fixture y nuevo DT
A menos de un mes para una nueva temporada, San José tiene movimientos varios. Qué le espera al único mendocino en la elite del básquet femenino
Por UNO
San José descansa en lo deportivo pero tiene una marea de noticias. El Santo alista una nueva temporada en la Liga Nacional de básquet femenino y hay novedades de todo tipo y color. Pensando en el 2026 que avecina, habrá nuevo entrenador, mercado de pases activado y fixture definido.
Luego de la excelente labor desde el banco de suplentes, Cristian Santander, con importante recorrido nacional, decidió dar un paso al costado por motivos personales. Su lugar será ocupado por Facundo Di Nasso, quien hará dupla junto a Enzo Calderón para encabezar el plantel que se viene.
En cuanto al armado del equipo, ya fueron confirmadas las bajas de la estadounidense Ashia Mccalla y de la brasilera Lorena Da Silva. También habrá altas y por los primeros movimientos del mercado de pases son incorporaciones del exterior como el arribo de la uruguaya Carolina Fernández.
Nuevo formato para la Liga Nacional
San José tiene hoja de ruta definida y un nuevo modelo de disputa. Habrá una fase regular inicial igual a la del Apertura que arrancará el 13 de enero, clasificando a cuartos de final los mejores ocho equipos. De ahí, cuartos de final interconferencia, semifinal interconferencia y final para conocer al mejor elenco de todos. Cada serie mano a mano se jugará al mejor de tres encuentros.
El fixture de San José
Fecha 1:
13/01 – Club Unión Deportiva San José vs Fusión Riojana
Fecha 2:
16/01 – Quimsa vs Club Unión Deportiva San José
Fecha 3:
21/01 – Club Unión Deportiva San José vs Hindú Club
Fecha 4:
25/01 – Náutico Sp. Avellaneda vs Club Unión Deportiva San José
Fecha 5:
26/01 – Deportivo Chañares vs Club Unión Deportiva San José
Fecha 6:
30/01 – Gorriones Río IV vs Club Unión Deportiva San José
Fecha 7:
31/01 – Bochas Colonia Caroya vs Club Unión Deportiva San José
Fecha 8:
07/02 – Club Unión Deportiva San José vs Deportivo Chañares
Fecha 9:
10/02 – Fusión Riojana vs Club Unión Deportiva San José
Fecha 10:
15/02 – Club Unión Deportiva San José vs Quimsa
Fecha 11:
17/02 – Club Unión Deportiva San José vs Gorriones Río IV
Fecha 12:
25/02 – Instituto vs Club Unión Deportiva San José
Fecha 13:
26/02 – Hindú Club vs Club Unión Deportiva San José
Fecha 14:
02/03 – Club Unión Deportiva San José vs Bochas Colonia Caroya
Fecha 15:
05/03 – Club Unión Deportiva San José vs Instituto
Fecha 16:
10/03 – Club Unión Deportiva San José vs Náutico Sp. Avellaneda