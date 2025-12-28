Real Madrid tomó una drástica decisión con Mastantuono en medio de los rumores de una salida

El Real Madrid tomó una drástica decisión con el volante Franco Mastantuono. Había rumores con relación a que el ex River iba a ser cedido a préstamo.
El Real Madrid tomó una importante decisión con el volante Franco Mastantuono. El ex River definió su futuro
En medio de los trascendidos que hubo en las últimas horas sobre una posible salida, el Real Madrid tomó una postura firme respecto al futuro de Franco Mastantuono y dejó en claro que el jugador de 18 años no se irá a préstamo en el próximo mercado de pases.
El periodista Fabrizio Romano, especialista en transferencias, desmintió de manera contundente las versiones que indicaban una cesión del jugador en enero.
“Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, dijo Romano en su cuenta de X.
Según dijo el periodista italiano, la dirigencia del Merengue, consciente del potencial que tiene el jugador -nacido en Azul, provincia de Buenos Aires- nunca consideró esa posibilidad y mantiene una visión clara sobre el rol del jugador en el corto y mediano plazo.
Se supo que tanto el ex jugador y actual DT del Real, Xabi Alonso como la dirección deportiva del Real Madrid consideran a Mastantuono una pieza clave del proyecto.
La llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid se produjo tras cumplir los 18 años, en agosto de 2025. El club esperó a que completara la mayoría de edad para presentarlo oficialmente el 14 de agosto y, solo cinco días después, lo hizo debutar en el primer equipo.
En sus primeros meses, el joven jugador sumó once partidos, una muestra de la apuesta inicial que realizó la institución y de la confianza depositada por el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso.