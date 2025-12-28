Boxeo en la FAB: el mendocino Gonzalo Bajinay no pudo con el invicto Lázaro Noria

Este sábado a la noche la cita del boxeo profesional argentino fue en el estadio de la Federación Argentina de Box, y en pelea complementaria se presentó el púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay ante el invicto zurdo Lázaro Noria, que demostró más solvencia y se quedó con el triunfo.
La mayor actividad de Baltazar Noria (72.650 kg/15-0-0, 9 KO) se mostró sobre el ring de calle Castro Barros 75 de Almagro, que fue más eficaz que el pupilo de Pablo Chacón a Gonzalo Bajinay (70,200 kg/7-4-0, 3 KO), que además subió dos divisiones para este pleito a ocho asaltos en peso supermediano.
Gonzalo Bajinay dio batalla frente a Lázaro Noria en la FAB
Tras duros ocho asaltos las tarjetas fallaron así: Maciel, 79-73; Codutti, 79-73, la restante, 80-72. De esta manera el prospecto catamarqueño salió con el brazo en alto en el estadio de la FAB.
El mayor alcance de brazos y actividad más sostenida del catamarqueño Noria fue notoria ante el púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay. El del gimnasio de Pablo Chacón, no peleaba desde el 22 de marzo de este año- derrota ante Jonathan Hernández-, mientras que su rival hizo su tercera presentación en esta temporada y en Buenos Aires.
Micaela Luján es nueva campeona argentina mosca
En la pelea de fondo de la última velada del año del ciclo Boxeo de Primera de TyC Sports, la sanluiseña ex campeona mundial Micaela Luján se consagró campeona argentina mosca tras derrotar por decisión unánime a la porteña Carolina Ferrari.
Tarjetas: Codutti, 96-93; Varone, 95-94 y Palmieri; 97-92.