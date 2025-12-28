Inicio Ovación Boxeo Boxeo
Boxeo en la FAB: el mendocino Gonzalo Bajinay no pudo con el invicto Lázaro Noria

En la velada de boxeo realizada este sábado en el estadio de la FAB, Buenos Aires, el invicto catamarqueño se impuso por puntos al mendocino Gonzalo Bajinay

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Lázaro Noria aprovechó las ventajas físicas y de mayor actividad y le ganó por puntos a Gonzalo bajinay en la velada de boxeo televisada de la FAB.

Foto; Gentileza TyC Sports/BDP

Este sábado a la noche la cita del boxeo profesional argentino fue en el estadio de la Federación Argentina de Box, y en pelea complementaria se presentó el púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay ante el invicto zurdo Lázaro Noria, que demostró más solvencia y se quedó con el triunfo.

La mayor actividad de Baltazar Noria (72.650 kg/15-0-0, 9 KO) se mostró sobre el ring de calle Castro Barros 75 de Almagro, que fue más eficaz que el pupilo de Pablo Chacón a Gonzalo Bajinay (70,200 kg/7-4-0, 3 KO), que además subió dos divisiones para este pleito a ocho asaltos en peso supermediano.

boxeo-lazaro noria-gonzalo bajinay (1)
L&aacute;zaro Noria anticipa con un gancho de izquierda la arremetida de Gonzalo Bajinay.

Gonzalo Bajinay dio batalla frente a Lázaro Noria en la FAB

Tras duros ocho asaltos las tarjetas fallaron así: Maciel, 79-73; Codutti, 79-73, la restante, 80-72. De esta manera el prospecto catamarqueño salió con el brazo en alto en el estadio de la FAB.

El mayor alcance de brazos y actividad más sostenida del catamarqueño Noria fue notoria ante el púgil de Guaymallén Gonzalo Bajinay. El del gimnasio de Pablo Chacón, no peleaba desde el 22 de marzo de este año- derrota ante Jonathan Hernández-, mientras que su rival hizo su tercera presentación en esta temporada y en Buenos Aires.

boxeo-fab-milagros lujan-carolina ferrari (1)
Micaela Milagros Luj&aacute;n se llev&oacute; el t&iacute;tulo argentino FAB mosca que estaba vacante a Villa Mercedes.

Micaela Luján es nueva campeona argentina mosca

En la pelea de fondo de la última velada del año del ciclo Boxeo de Primera de TyC Sports, la sanluiseña ex campeona mundial Micaela Luján se consagró campeona argentina mosca tras derrotar por decisión unánime a la porteña Carolina Ferrari.

Tarjetas: Codutti, 96-93; Varone, 95-94 y Palmieri; 97-92.

