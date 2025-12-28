Boxeo en la FAB: el mendocino Gonzalo Bajinay no pudo con el invicto Lázaro Noria

La mayor actividad de Baltazar Noria (72.650 kg/15-0-0, 9 KO) se mostró sobre el ring de calle Castro Barros 75 de Almagro, que fue más eficaz que el pupilo de Pablo Chacón a Gonzalo Bajinay (70,200 kg/7-4-0, 3 KO), que además subió dos divisiones para este pleito a ocho asaltos en peso supermediano.

boxeo-lazaro noria-gonzalo bajinay (1) Lázaro Noria anticipa con un gancho de izquierda la arremetida de Gonzalo Bajinay. Foto; Gentileza TyC Sports/BDP

Gonzalo Bajinay dio batalla frente a Lázaro Noria en la FAB

Tras duros ocho asaltos las tarjetas fallaron así: Maciel, 79-73; Codutti, 79-73, la restante, 80-72. De esta manera el prospecto catamarqueño salió con el brazo en alto en el estadio de la FAB.