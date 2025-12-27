Martín Pino se quedará en Godoy Cruz y no se irá a Colón

Martín Pino no tuvo continuidad en Godoy Cruz, y marcó dos goles. Ahora tendrá su revancha en el torneo de la Primera Nacional, donde el jugador cordobés tuvo una buena temporada jugando en San Martín de Tucumán.

Los buenos números de Martín Pino en San Martín de Tucumán

La temporada de Martín Pino en San Martín de Tucumán fue muy buena. En 33 partidos oficiales marcó 8 goles, entre Primera Nacional, Copa Argentina y Reducido.

Godoy Cruz sigue trabajando en Coquimbito

Godoy Cruz sigue entrenando con mucha intensidad bajo la conducción del entrenador Mariano Toedtli. El Tomba este sábado practicó en doble turno en el predio de Coquimbito.

El Expreso, que integra la Zona A del certamen, debutará en la Primera Nacional en el Feliciano Gambarte ante Ciudad de Bolívar, uno de los equipos ascendidos a la segunda categoría del fútbol argentino.

Con respecto a las bajas, se habla de las salidas de Santino Andino y Agustín Auzmendi, pero no hay nada concreto.

Seguramente en los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones y bajas de cara al 2026, donde el objetivo es volver a jugar a Primera División, tras 17 años con continuidad en la máxima categoría.

El primer refuerzo de Godoy Cruz

Camilo Alessandria es el primer refuerzo de Godoy Cruz para la temporada 2026. El defensor central de 25 años llega proveniente de Sportivo Belgrano, donde convirtió 5 goles en el 2025.