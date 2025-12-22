Godoy Cruz ya tiene el cronograma de partidos para ir a buscar el ascenso en la Primera Nacional 2026

El regreso del Tomba a la máxima categoría del ascenso será el primer fin de semana de febrero, el primer clásico con el Deportivo Maipú el 21 de marzo y no habrá cruce con San Martín de San Juan.

Una de las novedades de la temporada se dará en las fechas 7 y 25 y será el regreso del duelo de mendocinos entre el Tomba y el Cruzado. La localía de estos dos encuentros aún no ha sido determinada.