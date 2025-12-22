Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Godoy Cruz ya tiene el cronograma de partidos para ir a buscar el ascenso en la Primera Nacional 2026

La AFA confirmó el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional y Godoy Cruz debutará ante Ciudad de Bolívar, en condición de local.

Por UNO
Godoy Cruz debutará como local.

Godoy Cruz debutará como local.

La AFA confirmó el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional y Godoy Cruz debutará ante Ciudad de Bolívar, en condición de local.

El regreso del Tomba a la máxima categoría del ascenso será el primer fin de semana de febrero, el primer clásico con el Deportivo Maipú el 21 de marzo y no habrá cruce con San Martín de San Juan.

Hinchas Godoy Cruz

Una de las novedades de la temporada se dará en las fechas 7 y 25 y será el regreso del duelo de mendocinos entre el Tomba y el Cruzado. La localía de estos dos encuentros aún no ha sido determinada.

Habrá dos zonas de 18 equipos cada una y jugarán 36 jornadas (ida y vuelta) con una fecha de interzonales. Los ganadores de los dos grupos disputarán una final para dirimir el primer ascenso a la Liga Profesional mientras que del 2 al 8 de cada zona irán al reducido en busca del segundo pasaje a Primera División.

Los descensos seguirán siendo cuatro: los dos últimos de cada zona bajarán a la Primera B Metropolitana o Federal A, según corresponda.

Los partidos de Godoy Cruz en la Primera Nacional 2026

  • FECHA 1 (7/2): GODOY CRUZ vs. CIUDAD BOLÍVAR
  • FECHA 2 (14/2): DEFENSORES DE BELGRANO vs. GODOY CRUZ
  • FECHA 3 (21/2): GODOY CRUZ vs. DEPORTIVO MADRYN
  • FECHA 4 (28/2): CENTRAL NORTE vs. GODOY CRUZ
  • FECHA 5 (7/3): GODOY CRUZ vs. FERRO
  • FECHA 6 (14/3): CHACO FOR EVER vs. GODOY CRUZ
  • FECHA 7 – INTERZONAL (AÚN NO SE DEFINIERON LAS LOCALÍAS) (21/3): GODOY CRUZ vs. DEPORTIVO MAIPÚ
  • FECHA 8 (28/3): GODOY CRUZ vs. ACASSUSO
  • FECHA 9 (4/4): SAN TELMO vs. GODOY CRUZ
  • FECHA 10 (11/4): GODOY CRUZ vs. SAN MIGUEL
  • FECHA 11 (18/4): COLÓN vs. GODOY CRUZ
  • FECHA 12 (25/4): GODOY CRUZ vs. DEPORTIVO MORÓN
  • FECHA 13 (2/5): GODOY CRUZ vs. RACING (CBA)
  • FECHA 14 (9/5): LOS ANDES vs. GODOY CRUZ
  • FECHA 15 (16/5): GODOY CRUZ vs. ALL BOYS
  • FECHA 16 (23/5): ESTUDIANTES vs. GODOY CRUZ
  • FECHA 17 (30/5): GODOY CRUZ vs. MITRE (SDE)
  • FECHA 18 (6/6): ALMIRANTE BROWN vs. GODOY CRUZ

Para la segunda rueda la programación se mantiene y se invierten las localías.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas