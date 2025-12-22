Nacho Fernández retornó a Gimnasia y Esgrima La Plata: "Estoy cumpliendo mi palabra de volver"

El experimentado mediocampista internacional Nacho Fernández, que llegó a vestir la camiseta de la Selección argentina, fue presentado este lunes en el club Gimnasia y Esgrima La Plata, tras finalizar su vínculo contractual con River. El jugador de 35 años aseguró que esperó “mucho este momento”.
El futbolista oriundo de Castelli firmó contrato con el Lobo platense por una temporada, con posibilidad de extenderlo por un año más.
El retorno al "hogar" para Nacho Fernández
Luego de finalizar su vínculo contractual con River, donde tuvo dos etapas (2016-2021 y 2023-2025) el mediocampista volverá a vestir la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, como lo hizo entre 2010 y 2015.
Nacho Fernández afirmó este lunes, tras firmar el contrato en La Plata: "La verdad es que esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá. Tenía definida la idea de volver y por suerte lo pudimos lograr. La realidad es que Gimnasia era mi única opción porque yo quería estar acá. Les agradezco a la CD y a mi representante que hicieron un gran trabajo para que yo pueda volver".
“El objetivo es pelear arriba. Esa es la idea y el objetivo para el año próximo. Estoy cumpliendo mi palabra de volver, es un sueño. Me voy imaginando entrando al Bosque con la camiseta de Gimnasia, con mi hija. Ojalá se pueda dar pronto”, agregó el futbolista.
Nacho Fernández y su exitoso paso por River Plate
El mediocampista de 35 años culminó su segunda etapa en River en la que disputó 127 partidos y marcó 11 goles. En sus dos ciclos en el equipo de Núñez, Fernández acumuló un total de 315 jugados y 42 tantos.
Además, Ignacio Martín Fernández, en las dos etapas que van de 2016 a 2020 y de 2023 a 2025, como mediocampista Millonario conquistó 7 títulos locales y 3 internacionales, entre ellos la Copa Libertadores de América 2018.
Luego de comenzar a jugar al fútbol en el Club Atlético y Social Dudignac (partido de 9 de Julio, Buenos Aires) en Gimnasia y Esgrima La Plata, Nacho debutó en el Torneo Apertura 2010 en una derrota 4-2 con Argentinos Juniors. Tras un préstamo de una temporada a Temperley en la 2011/12, el futbolista explotó su potencial en el Lobo entre 2012 y 2015 donde disputó 116 partidos y marcó 17 goles.