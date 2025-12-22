Nacho Fernández retornó a Gimnasia y Esgrima La Plata: "Estoy cumpliendo mi palabra de volver"

Nacho Fernández afirmó este lunes, tras firmar el contrato en La Plata: "La verdad es que esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá. Tenía definida la idea de volver y por suerte lo pudimos lograr. La realidad es que Gimnasia era mi única opción porque yo quería estar acá. Les agradezco a la CD y a mi representante que hicieron un gran trabajo para que yo pueda volver".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2003103812668572109&partner=&hide_thread=false LO MÁS TIERNO QUE VAS A VER HOY: Olivia, la hija de Nacho Fernández, interrumpió la presentación de papá y CANTÓ POR EL LOBO



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xwEt7Me1lh — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2025

“El objetivo es pelear arriba. Esa es la idea y el objetivo para el año próximo. Estoy cumpliendo mi palabra de volver, es un sueño. Me voy imaginando entrando al Bosque con la camiseta de Gimnasia, con mi hija. Ojalá se pueda dar pronto”, agregó el futbolista.

Nacho Fernández y su exitoso paso por River Plate

El mediocampista de 35 años culminó su segunda etapa en River en la que disputó 127 partidos y marcó 11 goles. En sus dos ciclos en el equipo de Núñez, Fernández acumuló un total de 315 jugados y 42 tantos.

futbol-nacho fernandez-copa libertadores Nacho Fernández formó parte del mítico equipo de River Plate que se consagró campeón de la Copa Libertadores en el 2018 en Madrid, frente a Boca.

Además, Ignacio Martín Fernández, en las dos etapas que van de 2016 a 2020 y de 2023 a 2025, como mediocampista Millonario conquistó 7 títulos locales y 3 internacionales, entre ellos la Copa Libertadores de América 2018.

Luego de comenzar a jugar al fútbol en el Club Atlético y Social Dudignac (partido de 9 de Julio, Buenos Aires) en Gimnasia y Esgrima La Plata, Nacho debutó en el Torneo Apertura 2010 en una derrota 4-2 con Argentinos Juniors. Tras un préstamo de una temporada a Temperley en la 2011/12, el futbolista explotó su potencial en el Lobo entre 2012 y 2015 donde disputó 116 partidos y marcó 17 goles.