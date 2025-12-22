El motivo que permitió a los jugadores de Fiorentina regresar a sus casas después de una semana

El encuentro tuvo lugar en el Estadio Artemio Franchi y se trató del primer triunfo que lleva en la temporada, victoria lograda recién en la fecha 16 de la Serie A.

A los siete minutos del primer tiempo, Udinese sufrió la expulsión del arquero nigeriano Maduka Okoye, lo que le allanó el camino al conjunto Violeta y permitió que la victoria se encaminara de una manera más sencilla. Los goles fueron convertidos por Rolando Mandragora (a los 21 minutos), Albert Gudmundsson (42), Cher Ndour (45) y Moise Kean (56 y 68).

Luego del encuentro, ni los jugadores ni el cuerpo técnico participaron de la conferencia de prensa, pero trascendió que el plantel fue “liberado” y no tuvo que regresar a la concentración, cuya fecha de finalización no había sido informada previamente.

Fiorentina continúa en la último posición y en zona de descenso junto al Pisa (11 puntos) y al Hellas Verona (12). Por la fecha 17 enfrentará al Parma, equipo que también está peleando los últimos puestos ya que se ubica 16 con 14 puntos.

Plantel de la Fiorentina Antes y después del partido el plantel de la Fiorentina se mostró muy unido.

Fiorentina aplicó el ‘Silenzio Stampa’

En Italia hay una práctica común cuando los equipso eligen no tener diálogo con la prensa y se lo conoce como ‘Silenzio Stampa’; de esta manera ni el cuerpo técnico ni los miembros del plantel hablarán con los medios masivos de comunicación, sin importar si los resultados comienzan a mejorar.

La Fiorentina no está pasando su mejor momento y tuvo que cambiar de entrenador en plena temporada por los malos resultados. El 4 de noviembre fue despedido Stefano Pioli y el actual técnico, Paolo Vanolli, también está en la cuerda floja por los malos resultados.

Por el momento no hay información que detalle cuando el ‘Silenzio Stampa’ llegará a su final.