Liga Mendocina: se juegan las finales del masculino y el femenino

Será un gran domingo. Se jugarán la finales de la Liga Mendocina de Fútbol en masculino y femenino con los partidos Argentino vs. FADEP e Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz y se conocerán los campeones.
Atlético Argentino se medirá con FADEP en el estadio del Mauricio Serra (el reducto del Boli), desde las 17, y allí se definirá el campeón anual de este 2025. El partido será dirigido por Pablo González.
Por la final del del Clausura del fútbol femenino jugarán desde las 17 Independendiente Rivadavia y Godoy Cruz en el estadio de Gutiérrez Sport Club, con el arbitraje de Donna Furnari.
El equipo de Russell fue el campeón del Apertura, el primer torneo del año. El equipo presidido por el ex arquero de Godoy Cruz y San Lorenzo Sebastián Torrico le ganó 5 a 3 por penales al Deportivo Guaymallén, tras igualar en los noventa minutos reglamentarios.
La Academia ganó el Clausura al imponerse en la final del pasado domingo a FADEP. Fue por 1 a 0 en San José.
Se volverán a ver las caras ambos equipos después del choque del pasado domingo.
Para este encuentro definitorio entre Leprosas y Tombinas, la Liga Mendocina de Fútbol permitirá la presencia de público y las parcialidades de ambos equipos, pero con aforo limitado de 150 hinchas por bando.
Godoy Cruz, el campeón del Apertura, viene de golear 9-0 al Atlético Argentino en los cuartos de final y luego superó por 1-0 a Gimnasia y Esgrima en las semifinales, además de quedar terceras en la etapa regular con 21 puntos.
Independiente Rivadavia viene de dejar en el camino a Leonardo Murialdo A por 4-1 en los cuartos de final y a Las Pumas por 1-0 en las semifinales, además de quedar punteras en la etapa regular con 24 puntos.