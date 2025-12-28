Liga Mendocina: se juegan las finales del masculino y el femenino

Liga Mendocina: se enfrentarán los dos campeones del año en San José

El equipo de Russell fue el campeón del Apertura, el primer torneo del año. El equipo presidido por el ex arquero de Godoy Cruz y San Lorenzo Sebastián Torrico le ganó 5 a 3 por penales al Deportivo Guaymallén, tras igualar en los noventa minutos reglamentarios.

La Academia ganó el Clausura al imponerse en la final del pasado domingo a FADEP. Fue por 1 a 0 en San José.

Se volverán a ver las caras ambos equipos después del choque del pasado domingo.

Final del Femenino de la Liga Mendocina

Para este encuentro definitorio entre Leprosas y Tombinas, la Liga Mendocina de Fútbol permitirá la presencia de público y las parcialidades de ambos equipos, pero con aforo limitado de 150 hinchas por bando.

Así llegan las chicas de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Godoy Cruz, el campeón del Apertura, viene de golear 9-0 al Atlético Argentino en los cuartos de final y luego superó por 1-0 a Gimnasia y Esgrima en las semifinales, además de quedar terceras en la etapa regular con 21 puntos.

Independiente Rivadavia viene de dejar en el camino a Leonardo Murialdo A por 4-1 en los cuartos de final y a Las Pumas por 1-0 en las semifinales, además de quedar punteras en la etapa regular con 24 puntos.