Qué dijo Pedro Cazorla sobre la final que jugará Godoy Cruz ante Independiente Rivadavia

"Estos partidos tienen una gran rivalidad, es al equipo que más hemos enfrentado este año. Nos conocemos bastante, hay una pica deportiva", opinó Pedro Cazorla.

Pedro Cazorla habló del crecimiento del fútbol femenino

El entrenador se refirió al crecimiento del fútbol femenino. "La verdad que ha tenido una gran evolución en los últimos años. Nosotros hemos hecho hincapié en las divisiones inferiores, en los procesos, hemos encontrado chicas que entienden el mensaje de lo que pretendemos", dijo.

"Tenemos muy buena jugadoras, hay muchas para destacar, la referente es la capitana Micaela Zabaleta que hace mucho años que está, es la que entiende los tiempos de los partidos. Vero Cabrera es otra de las jugadoras, pero tiene una lesión que le impide jugar", admitió.

Pedro Cazorla ha hecho un buen trabajo en el fútbol femenino de Godoy Cruz.

La continuidad que le dio Godoy Cruz a Pedro Cazorla

"Hace algunos años que estoy trabajando en Godoy Cruz. Estaba en las divisiones inferiores del masculino. Se me abrió esta posibilidad desde el 2021, estoy a gusto para desempeñar mi trabajo y el proyecto deportivo con las chicas", cerró.