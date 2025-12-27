Qué dijo Pedro Cazorla sobre la final que jugará Godoy Cruz ante Independiente Rivadavia

Este domingo, desde las 17, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba protagonizarán la final, en la cancha de Gutiérrez Sport Club, para determinar el ganador del Torneo Clausura del fútbol femenino, que organiza la Liga Mendocina. Pedro Cazorla, el DT tombino de 33 años, se refirió a este decisivo partido.
Pedro Cazorla, el conductor de las tombinas, opinó: "Ha sido un año largo con muchos partidos, hemos tenido un crecimiento, tenemos un grupo de chicas jóvenes. Es una pena que no se haya jugado el domingo pasado, las futbolistas llegan de la mejor manera para afrontar esta final".
"Estos partidos tienen una gran rivalidad, es al equipo que más hemos enfrentado este año. Nos conocemos bastante, hay una pica deportiva", opinó Pedro Cazorla.
Pedro Cazorla habló del crecimiento del fútbol femenino
El entrenador se refirió al crecimiento del fútbol femenino. "La verdad que ha tenido una gran evolución en los últimos años. Nosotros hemos hecho hincapié en las divisiones inferiores, en los procesos, hemos encontrado chicas que entienden el mensaje de lo que pretendemos", dijo.
"Tenemos muy buena jugadoras, hay muchas para destacar, la referente es la capitana Micaela Zabaleta que hace mucho años que está, es la que entiende los tiempos de los partidos. Vero Cabrera es otra de las jugadoras, pero tiene una lesión que le impide jugar", admitió.
La continuidad que le dio Godoy Cruz a Pedro Cazorla
"Hace algunos años que estoy trabajando en Godoy Cruz. Estaba en las divisiones inferiores del masculino. Se me abrió esta posibilidad desde el 2021, estoy a gusto para desempeñar mi trabajo y el proyecto deportivo con las chicas", cerró.