Final del Clausura Femenino: Independiente RIvadavia y Godoy Cruz determinarán el ganador del torneo

godoy cruz futbol femenino.-

La Liga Mendocina de Fútbol informó que cada club deberá presentar una lista con los datos filiatorios de los 150 asistentes al partido. Para ellos tendrán plazo hasta este viernes a las 18. Los hinchas de Independiente ocuparán la tribuna Norte, y los de Godoy Cruz, la Sur.

La final que no fue en calle Vergara

La cantidad de público que asistió al estadio del Deportivo Maipú el pasado domingo (21) superó las expectativas de los organizadores, ya que sólo se habían asignado 8 policías y unos 20 agentes de seguridad privada que no estaban en condiciones de garantizar el normal desarrollo del encuentro.

Tras decidirse la suspensión, y pese a que los dos equipos querían jugar, llegaron al estadio maipucino más efectivos de seguridad, pero sólo para colaborar para que no hubiera incidentes en la salida de los hinchas.

Indepenndiente rivadavia

Independiente Rivadavia fue el campeón del Torneo Apertura, por eso, Godoy Cruz deberá vencerlo para que el 2025 tenga final anual (quedaría para el 2026). En caso de un triunfo Azul, automáticamente será el mejor de la temporada.

Así llegan las chicas de la Lepra y el Tomba

Godoy Cruz viene de golear 9-0 al Atlético Argentino en los cuartos de final y luego superó por 1-0 a Gimnasia Y Esgrima en las semifinales, además de quedar terceras en la etapa regular con 21 puntos.

Independiente Rivadavia viene de dejar en el camino a Leonardo Murialdo A por 4-1 en los cuartos de final y a Las Pumas por 1-0 en las semifinales, además de quedar punteras en la etapa regular con 24 puntos.

El partido marca una nueva edición del clásico moderno entre dos grandes y populares de Mendoza con militancia en la torneos de la AFA, y que cerrarán el Clausura.