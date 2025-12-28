No anduvo bien en River, brilló en Flamengo y ahora sería vendido a un grande de Europa

El interés del Marsella se originó a un pedido expreso de Roberto De Zerbi, entrenador del equipo francés, que cuenta en su plantel con los argentinos Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli.

La gran cifra que quiere el Flamengo por Carrascal

Flamengo busca al menos 20 millones de euros para vender al mediapunta, quien tiene contrato con el club carioca hasta junio de 2029.

carrascal El ex River que tiene destino europeo.

El equipo de la Ligue 1 francesa formalizó una oferta inicial de 15 millones de euros por el jugador de 27 años, según una publicación de la web brasileña Esporte News Mundo.

carrascal-flamengo1 Carrascal ganó la Copa Libertadores con Flamengo.

Carrascal jugó 24 partidos con el Flamengo desde su llegada en agosto procedente del Dinamo de Moscú, marcó tres goles y dio cinco asistencias.

El jugador colombiano de 27 años, nacido en Cartagena, ayudó al Flamengo a ganar la Copa Libertadores de América y la primera división brasileña de este año.

El título de la Copa Intercontinental de la FIFA se les escapó al Fla, ya que en una tanda de penales polémica cayó ante el poderoso PSG de Francia en Qatar.