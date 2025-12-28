Netflix estrenó una película de suspenso inquietante que te hará dudar de todo

Los huéspedes (The Visit) acaba de incorporarse al catálogo de Netflix y se posiciona enrre las series y películas ideales para quienes disfrutan del suspenso con toques de terror y humor negro. Estrenada en 2015 y dirigida por M. Night Shyamalan, el thriller propone una historia inquietante, una atmósfera claustrofóbica y una narración que va creciendo en tensión minuto a minuto.
Con una duración de poco más de 1 hora y media, la película demuestra el manejo preciso del suspenso característico de Shyamalan, logrando generar miedo genuino sin recurrir al exceso de efectos. La crítica destacó su capacidad para entretener y sorprender, convirtiéndola en una opción atrapante dentro del catálogo de Netflix.
Para los amantes de las series y películas que combinan terror psicológico y giros inesperados, este estreno se presenta como una elección más que recomendable en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Los huéspedes
La sinopsis oficial de la película Los huéspedes versa: "Durante una visita a la granja de sus abuelos, dos chicos deciden filmar una película sobre su familia, pero pronto descubren que la pareja esconde oscuros secretos..."
Una madre decide atender a las peticiones de sus dos hijos y los lleva a la remota granja de sus abuelos, en Pensilvania. Los niños, entusiasmados, empezarán a realizar una búsqueda intensiva por la casa. Sus abuelos, que en principio, parecen adorables, les establecen ciertas reglas que no pueden romper.
Los niños, ingenuos, piensan que no pasará nada si se las saltan, hasta que descubran que la pareja está inmersa en algo realmente espeluznante y que en ocasiones, a veces es mejor no saber la verdad.
Reparto de Los huéspedes, película de Netflix
- Olivia DeJonge (Rebecca Jamison)
- Ed Oxenbould (Tyler Jamison)
- Deanna Dunagan (nana)
- Peter McRobbie (Pop Pop)
- Kathryn Hahn (Loretta Jamison)
- Celia Keenan-Bolger (Stacey)
- Samuel Stricklen (conductor)
- Patch Darragh (Dr. Sam)
- Jorge Cordova (Miguel)
- Steve Annan (Man on the Street)
- Benjamin Kanes (Dad)
Dónde ver la película Los huéspedes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los huéspedes se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Los huéspedes se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Los huéspedes se puede ver en Netflix y Movistar Plus.