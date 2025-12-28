Netflix estrenó una película de suspenso inquietante que te hará dudar de todo

Netflix: de qué trata la película Los huéspedes

La sinopsis oficial de la película Los huéspedes versa: "Durante una visita a la granja de sus abuelos, dos chicos deciden filmar una película sobre su familia, pero pronto descubren que la pareja esconde oscuros secretos..."

Una madre decide atender a las peticiones de sus dos hijos y los lleva a la remota granja de sus abuelos, en Pensilvania. Los niños, entusiasmados, empezarán a realizar una búsqueda intensiva por la casa. Sus abuelos, que en principio, parecen adorables, les establecen ciertas reglas que no pueden romper.

Los niños, ingenuos, piensan que no pasará nada si se las saltan, hasta que descubran que la pareja está inmersa en algo realmente espeluznante y que en ocasiones, a veces es mejor no saber la verdad.

Netflix: tráiler de la película Los huéspedes

Reparto de Los huéspedes, película de Netflix

Olivia DeJonge (Rebecca Jamison)

Ed Oxenbould (Tyler Jamison)

Deanna Dunagan (nana)

Peter McRobbie (Pop Pop)

Kathryn Hahn (Loretta Jamison)

Celia Keenan-Bolger (Stacey)

Samuel Stricklen (conductor)

Patch Darragh (Dr. Sam)

Jorge Cordova (Miguel)

Steve Annan (Man on the Street)

Benjamin Kanes (Dad)

Dónde ver la película Los huéspedes, según la zona geográfica