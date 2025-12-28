Inicio Sociedad aire acondicionado
Dónde es mejor ubicar el aire acondicionado para que funcione mejor y ahorre energía

El aire acondicionado es un electrodoméstico muy utilizado en verano. ¿Dónde es mejor ubicarlo para que funcione mejor?

Por UNO
El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos más utilizados en el verano, y lo que muchas personas no saben es que su ubicación puede influir directamente en el funcionamiento del mismo. Por eso, es importante saber dónde colocarlo para no cometer este error.

La ubicación de este electrodoméstico es crucial para maximizar la eficiencia energética, asegurar un enfriamiento uniforme y garantizar el confort.

filtro aire acondicionado limpieza
Muchas personas no saben dónde colocar el aire acondicionado en verano.

Para maximizar la eficiencia y ahorrar energía, instale el aire acondicionado en la parte superior de una pared interior, y en lo posible en una posición central.

En general, el aire acondicionado se coloca alto para permitir que el aire frío, que es más denso, descienda y circule uniformemente. Un lugar central ayuda a enfriar toda la habitación de manera homogénea.

Deja un margen de al menos 15 cm respecto al techo. Si queda muy pegado, la unidad no podrá succionar aire adecuadamente, lo que reduce su rendimiento y aumenta el consumo eléctrico.

Como se dijo antes, no debes colocar el aire acondicionado detrás de muebles o cortinas, ya que obstruyen la circulación del aire.

aire acondicionado (1)
Debes evitar colocar el aire acondicionado cerca de puertas y ventanas.

Una vez que lo tengas instalado de esta manera, debes prestar especial atención al manejo de la temperatura, el tiempo de uso y la limpieza de los filtros para evitar distintos tipos de problemas.

Cada cuánto tiempo limpiar el filtro del aire acondicionado en verano

Durante el verano, con el uso intensivo del aire acondicionado, se recomienda limpiar los filtros cada 30 días o al menos una vez al mes para garantizar un rendimiento óptimo, eficiencia energética y buena calidad del aire.

Si tu casa es un lugar que contiene a fumadores, mascotas o mucho polvo en general, se recomienda realizar esta tarea de limpieza cada dos semanas.

Aunque la revisión puede ser cada 15 días, la limpieza mensual es la regla general en verano para evitar que el aire acondicionado se esfuerce de más.

