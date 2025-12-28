Dónde es mejor ubicar el aire acondicionado para que funcione mejor y ahorre energía

En general, el aire acondicionado se coloca alto para permitir que el aire frío, que es más denso, descienda y circule uniformemente. Un lugar central ayuda a enfriar toda la habitación de manera homogénea.

Deja un margen de al menos 15 cm respecto al techo. Si queda muy pegado, la unidad no podrá succionar aire adecuadamente, lo que reduce su rendimiento y aumenta el consumo eléctrico.

Como se dijo antes, no debes colocar el aire acondicionado detrás de muebles o cortinas, ya que obstruyen la circulación del aire.

aire acondicionado (1) Debes evitar colocar el aire acondicionado cerca de puertas y ventanas.

Una vez que lo tengas instalado de esta manera, debes prestar especial atención al manejo de la temperatura, el tiempo de uso y la limpieza de los filtros para evitar distintos tipos de problemas.

Cada cuánto tiempo limpiar el filtro del aire acondicionado en verano

Durante el verano, con el uso intensivo del aire acondicionado, se recomienda limpiar los filtros cada 30 días o al menos una vez al mes para garantizar un rendimiento óptimo, eficiencia energética y buena calidad del aire.

Si tu casa es un lugar que contiene a fumadores, mascotas o mucho polvo en general, se recomienda realizar esta tarea de limpieza cada dos semanas.

Aunque la revisión puede ser cada 15 días, la limpieza mensual es la regla general en verano para evitar que el aire acondicionado se esfuerce de más.