El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos más utilizados en el verano, y lo que muchas personas no saben es que su ubicación puede influir directamente en el funcionamiento del mismo. Por eso, es importante saber dónde colocarlo para no cometer este error.
Dónde es mejor ubicar el aire acondicionado para que funcione mejor y ahorre energía
El aire acondicionado es un electrodoméstico muy utilizado en verano. ¿Dónde es mejor ubicarlo para que funcione mejor?
La ubicación de este electrodoméstico es crucial para maximizar la eficiencia energética, asegurar un enfriamiento uniforme y garantizar el confort.
Para maximizar la eficiencia y ahorrar energía, instale el aire acondicionado en la parte superior de una pared interior, y en lo posible en una posición central.
En general, el aire acondicionado se coloca alto para permitir que el aire frío, que es más denso, descienda y circule uniformemente. Un lugar central ayuda a enfriar toda la habitación de manera homogénea.
Deja un margen de al menos 15 cm respecto al techo. Si queda muy pegado, la unidad no podrá succionar aire adecuadamente, lo que reduce su rendimiento y aumenta el consumo eléctrico.
Como se dijo antes, no debes colocar el aire acondicionado detrás de muebles o cortinas, ya que obstruyen la circulación del aire.
Una vez que lo tengas instalado de esta manera, debes prestar especial atención al manejo de la temperatura, el tiempo de uso y la limpieza de los filtros para evitar distintos tipos de problemas.
Cada cuánto tiempo limpiar el filtro del aire acondicionado en verano
Durante el verano, con el uso intensivo del aire acondicionado, se recomienda limpiar los filtros cada 30 días o al menos una vez al mes para garantizar un rendimiento óptimo, eficiencia energética y buena calidad del aire.
Si tu casa es un lugar que contiene a fumadores, mascotas o mucho polvo en general, se recomienda realizar esta tarea de limpieza cada dos semanas.
Aunque la revisión puede ser cada 15 días, la limpieza mensual es la regla general en verano para evitar que el aire acondicionado se esfuerce de más.