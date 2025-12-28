Aire acondicionado en el verano: el error que todos cometen en su uso en el hogar

El error que todos comete en el hogar con el aire acondicionado, según explican desde el sitio climafrv, expertos en climatización y ahorro de energía, es creer que si una persona pone el aire en 18º, este largará aire a esa temperatura, como así también si lo coloca a 28º.

aire-acondicionado1

Aire acondicionado: el error más común que se comete

Si hay alguien que sabe de refrigeración, es la empresa climasfrv de Málaga, España, especialistas en aire acondicionado, que rompe con una creencia popular y explica qué es lo que la gente hace mal frente a estos aparatos, cuando de enfriar un hogar se trata.

aire-acondicionado

Para entender el error que las personas cometen en el hogar con el aire acondicionado, hay que repasar estos puntos: