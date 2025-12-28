El aire acondicionado es uno de los artefactos eléctricos que más se usan cuando las altas temperaturas se hacen presente en el verano. Más allá de que se intente paliar el calor con ventiladores o climatizadores en el hogar, no hay nada como la eficiencia que brinda el aire acondicionado.
Aire acondicionado en el verano: el error que todos cometen en su uso en el hogar
La mayoría desconoce de qué manera funciona realmente el aire acondicionado en el hogar. Todos comenten un mismo error
La chance que ofrece el aire acondicionado de tener una vida saludable en el hogar, es prácticamente innegociable y la gente acude a estos artefactos, que por lo general consumen mucha energía, muchas veces sin conocer sus funciones.
Entre todas las funciones que se les puede dar a esta bendición para paliar las altas temperaturas del verano, es la más clásica, que consiste en colocar el relojito a una temperatura deseada y esperar que el aire acondicionado expulse aire a la temperatura que se marcó, algo que no sucederá.
El error que todos comete en el hogar con el aire acondicionado, según explican desde el sitio climafrv, expertos en climatización y ahorro de energía, es creer que si una persona pone el aire en 18º, este largará aire a esa temperatura, como así también si lo coloca a 28º.
Aire acondicionado: el error más común que se comete
Si hay alguien que sabe de refrigeración, es la empresa climasfrv de Málaga, España, especialistas en aire acondicionado, que rompe con una creencia popular y explica qué es lo que la gente hace mal frente a estos aparatos, cuando de enfriar un hogar se trata.
Para entender el error que las personas cometen en el hogar con el aire acondicionado, hay que repasar estos puntos:
- No hay nada más errado que, cuando una persona coloca el aire acondicionado a 18º grados, es creer que expulsará aire a la misma temperatura seleccionada.
- El aire acondicionado siempre largará la misma temperatura, la que suele oscilar entre los 9º y 12º centígrados, una temperatura menos a la que hay en el ambiente que se quiere refrescar.
- Más allá de que si el aire acondicionado se pone a 18º o 26º, el aparato se detendrá cuando el ambiente haya alcanzado la temperatura deseada.
- El aire acondicionado posee una sonda termostática, la que indica a qué temperatura está el ambiente y cuándo corta el aire.
- En resumen, el aire acondicionado siempre expulsa el aire a la misma temperatura, para enfriar un ambiente hasta que el termómetro indique la temperatura elegida.