El Quini 6 realizó este domingo 28 de diciembre de 2025 el sorteo 3334, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3334 del domingo 28 de diciembre
- TRADICIONAL
04 - 05 - 27 - 28 - 34 - 42
- LA SEGUNDA
03 - 06 - 16 - 38 - 42 - 45
- REVANCHA
16 - 24 - 25 - 28 - 34 - 38
- SIEMPRE SALE
07 - 13 - 15 - 25 - 35 - 41
- POZO EXTRA
03 - 04 - 05 - 06 - 16 - 24 - 25 - 27 - 28 - 34 - 38 - 42 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3334 del domingo 28 de diciembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $3.865.441.639,50
TRADICIONAL 5 aciertos, 9 ganadores $3.919.872,50
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.090 ganadores $9.709,78
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.127.287.932,75
SEGUNDA 5 aciertos, 23 ganadores $1.533.863,15
SEGUNDA 4 aciertos, 1.117 ganadores $9.475,07
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.226.959.568,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 74 ganadores $4.270.295,37
POZO EXTRA 6 aciertos, 192 ganadores $677.083,33
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15