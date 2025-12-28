REVANCHA

16 - 24 - 25 - 28 - 34 - 38

SIEMPRE SALE

07 - 13 - 15 - 25 - 35 - 41

POZO EXTRA

03 - 04 - 05 - 06 - 16 - 24 - 25 - 27 - 28 - 34 - 38 - 42 - 45

quini 6 sorteo resultados ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3334 del domingo 28 de diciembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3334 del domingo 28 de diciembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $3.865.441.639,50

TRADICIONAL 5 aciertos, 9 ganadores $3.919.872,50

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.090 ganadores $9.709,78

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.127.287.932,75

SEGUNDA 5 aciertos, 23 ganadores $1.533.863,15

SEGUNDA 4 aciertos, 1.117 ganadores $9.475,07

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.226.959.568,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 74 ganadores $4.270.295,37

POZO EXTRA 6 aciertos, 192 ganadores $677.083,33

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: