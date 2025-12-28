¿Por qué en Argentina usamos jarras con forma de pingüino para servir vino?

El vino es una de las bebidas representativas del país, símbolo de la cultura y la historia. El uso de jarras con forma de pingüino se instaló hace más de 90 años, cuando el universo vitivinícola era muy distinto al actual y estaba marcado por la presencia de inmigrantes europeos.

¿Por qué con forma de pingüino? ¿Por qué para el vino? En el año 1938 abrió en La Boca, Buenos Aires, la primera cantina, llamada Spadavecchia. Sus dueños, un matrimonio italiano de Bari, comenzaron a vender pastas y una experiencia gastronómica única.

En aquel entonces, el vino llegaba de las provincias productoras de Argentina a Buenos Aires en contenedores, ya que todavía no existía el fraccionamiento en botella que años después se establecería con una Ley.

Embed - La historia DESCONOCIDA de la jarra más icónica de Argentina

Para poder servir el vino a los comensales en la mesa, se usaban jarras de cerámica, teniendo en cuenta que la industria del vino no estaba desarrollada aún.

La forma de pingüino tiene una historia un poco confusa. Hay quienes dicen que viene de Francia o Inglaterra. En Argentina se probaron muchas formas distintas, pero, por alguna razón, la de pingüino siempre fue la preferida.

Algunos relacionan esta forma de jarra con los mozos y sus trajes. La jarra de pingüino dejó de ser un mero accesorio de los bodegones y comenzó a utilizarse en las mesas de casa, incluso hay quienes las coleccionan.

El color de la jarra indica la variedad de vino. Por ejemplo, una jarra marrón indica que el vino es tinto. A comienzos del siglo XXI, la industria vitivinícola aumento su producción y prestigio, en aquel entonces se recuperaron los pingüinos del siglo anterior y de la historia argentina, y se empezaron a fabricar nuevos modelos.

