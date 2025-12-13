Tras echar a Pipo Gorosito, Alianza Lima presentó a su nuevo entrenador argentino

"Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este periodo con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos. En los próximos días, la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026", culminó el escrito.

Tal y como aseguró en su publicación, Alianza Lima encontró rápidamente al reemplazante de Pipo. Se trata de otro director técnico argentino: Pablo Guede.

Su último trabajo fue en Puebla de México. Allí dirigió hasta agosto del corriente año y su ciclo se vio finalizado por malos resultados.

#ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/8hSrUoX4xZ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 13, 2025

En Argentina pasó por Nueva Chicago, Argentinos y San Lorenzo. Por su parte, en el exterior supo dirigir en España, México, Chile y Arabia Saudita.

“Es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico. Una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada", aseguró el club en el comunicado en el cual informó la contratación de Pablo Guede.