Tras echar a Pipo Gorosito, Alianza Lima presentó a su nuevo entrenador argentino

La derrota de Alianza Lima ante Sportig Cristal, en las semifinales de los Play Offs de la Liga 1 de Perú, derivó en el despido de Néstor Gorosito. De esta manera, Pipo dejó de ser el entrenador del equipo el pasado 7 de diciembre.
Pese a su buena performance en torneos internacionales, incluyendo la histórica clasificación ante Boca en el Repechaje de la Copa Libertadores, los directivos de club optaron por finalizar su vínculo al no cumplir con el objetivo de obtener el cupo directo a la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.
A la hora de tomar la decisión, el club se expresó en sus canales oficiales con un comunicado: "El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión".
"Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este periodo con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos. En los próximos días, la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026", culminó el escrito.
Tal y como aseguró en su publicación, Alianza Lima encontró rápidamente al reemplazante de Pipo. Se trata de otro director técnico argentino: Pablo Guede.
Su último trabajo fue en Puebla de México. Allí dirigió hasta agosto del corriente año y su ciclo se vio finalizado por malos resultados.
En Argentina pasó por Nueva Chicago, Argentinos y San Lorenzo. Por su parte, en el exterior supo dirigir en España, México, Chile y Arabia Saudita.
“Es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico. Una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada", aseguró el club en el comunicado en el cual informó la contratación de Pablo Guede.