Jugó con Messi y con el Dibu Martínez y hoy vende verduras en bolsa para vivir

gonzalo olid apaza

Quién es Gonzalo Olid Apaza: de jugar con Messi a vender bolsas de papas

Gonzalo Olid Apaza era mediocampista en River y todo parecía indicar que un día sería uno de los líderes del mediocampo millonario. Más aún cuando fue convocado a la selección sub-17.

El destino quiso que jugara al lado de Emiliano "Dibu" Martínez, que fuera sparring de Messi y del resto de la Selección y que recibiera indicaciones del propio Diego Maradona.

"Todos los miércoles íbamos a hacer fútbol con la Mayor. Nosotros llegábamos al entrenamiento y nos saludaban uno por uno. Era una locura", señaló Gonzalo y añadió: "El Diego era el árbitro del partido. Jugábamos con Messi, estaban todos".

Eran otros tiempos, no había muchos teléfonos celulares con cámaras, pero el hecho de estar frente a Messi y Maradona cada miércoles, era un lujo que pocos tenían. Pero, a veces, la vida es jodida.

gonzalo olid apaza

Cuando Gonzalo Olid Apaza volvió a River, la alegría no era la misma que en la selección. Aquel River comenzaba a deambular el camino que lo llevaría al descenso y no eran muchos los juveniles que tenían la posibilidad de llegar a Primera. De hecho, no alcanzó a debutar con la banda roja cuando decidió irse para sumar minutos.

En el 2012, una mala decisión llevó al juvenil, de 20 años en ese momento, a aceptar una cesión a Deportivo Merlo. Sumaba minutos, pero bajaba de categoría. Cuando volvió a River, Matías Almeyda decidió no tenerlo en cuenta.

“Me voy por eso. Quería jugar, necesitaba minutos, me salió esa oportunidad y me fui. No hablé con Almeyda en ese momento”, explicó a Infobae y, al poco tiempo, fue a parar a Defensores de Belgrano y luego a Cambaceres. Su vida, en ese momento, parecía haberle cambiado. De promesa pasaba a jugar en el fútbol de ascenso.

Con Cambaceres, Gonzalo terminó jugando en la C. Allí decidió retirarse, tenía 25 años nada más. "Mi papá vendía papas en ese momento y me tiró la mano para que me dedique a eso y desde hace ocho años me dedico a vender verdura embolsada”, explica Olid Apaza, que hoy tiene su propio camión para trabajar.

Si bien, hoy Gonzalo Olid Apaza sigue jugando al fútbol, lo hace gratis en el Club Deportivo Malvinas del Federal A. Desde hace 8 años vende verdura embolsada y sigue jugando al fútbol, aunque ya no sueña con un estadio Monumental lleno.

"Estoy muy tranquilo con que, todo lo que logré, lo hice con el esfuerzo mío y de mis viejos. No lo tomé como algo tan grave. Nunca dejé de jugar al fútbol, de hecho le busqué la vuelta para seguir compitiendo más allá del trabajo que tengo y seguiré haciéndolo hasta que me den las piernas", aseguró Gonzalo Olid Apaza.