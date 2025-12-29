En el partido de CampanaMaravilla Martínez adquirió un terreno que después de mucho trabajo pudo acondicionar para transformarlo en un predio deportivo que cuenta con cancha de fútbol y pádel, además de vestuarios, churrasqueras y un salón para realizar eventos, entre otras comodidades.
En las últimas horas el delantero de Racing publicó en sus redes sociales de qué manera tres delincuentes ingresaron a las instalaciones para sustraer varios objetos, pero lejos d|e llamar a la policía decidió buscar una alternativa para solucionar lo sucedido.
El pasado de Maravilla Martínez
El delantero de Racing estuvo detenido durante siete meses en 2014 cuando fue arrestado luego que fuera acusado de robar y quemar la casa de la persona que baleó a su hermano.
Mientras se tramitaba el caso la Justicia decidió que estuviera retenido en la cárcel aunque más adelante decidieron que no hubo pruebas suficientes en su contra, por lo que fue liberado; sin embargo vivió momentos de gran tensión donde asegura que llegó a "tener miedo por mi vida".
"Tuve dos o tres situaciones muy difíciles. Estuve a punto de ser apuñalado. Es así. No llegaron por poco", relató a Diario Olé cuando recordó momentos vividos en la cárcel y ya como futbolista profesional.
Fueron momentos que lo marcaron profundamente y, por eso, ahora que le tocó ser víctima del accionar de tres delincuentes, decidió apelar a la empatía con la intención de que le restituyan las pertenencias sustraídas.
La sorprendente decisión de Maravilla Martínez con los tres delincuentes que robaron en su predio
En las imágenes filmadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el predio del jugador de fútbol se puede ver cómo los delincuentes ingresaron tras forzar la ventana de la cocina y se desplazaron por diferentes zonas de las instalaciones buscando objetos para robar.
POBRE MARAVILLA
El robo que sufrió Adrián Martínez en su complejo deportivo por tres delincuentes a los que lograron identificar en los vídeos de seguridad. pic.twitter.com/6xGhs34I1m
Fue así que lograron hacerse con un televisor, parlantes, una garrafa, un teléfono celular y 1.500.000 pesos en efectivo. Maravilla Martínez exigió que le devuelvan los objetos a través de las redes sociales con un pedido muy especial.
Es que en vez de llamar a la policía y comenzar el curso legal para que se investigue es que prefirió comunicarle un mensaje a los delincuentes: "Ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron... los esperamos".
La decisión de apelar a la restitución voluntaria es coherente con la vida que tuvo el delantero de Racing donde manifiesta que la privación de su libertad influye en su manera de responder en situaciones conflictivas. No obstante, conocida la noticia fue la misma policía quien se acercó al predio para comenzar las investigaciones pertinentes.