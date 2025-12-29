Inicio Sociedad Alerta
Mendoza bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas durante dos días: posible granizo y fuertes ráfagas

Estas son las zonas de Mendoza que se encuentran en alerta durante dos días seguidos por fuertes tormentas

Luciana Biondo Torres
Evitá salir durante un alerta.

Se acercan las fiestas y las familias comienzan a planear que harán para celebrar en Año Nuevo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a la provincia de Mendoza durante dos días seguidos. A continuación te contaremos todos los detalles del alerta.

Alerta en Mendoza

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

mapa_alertas - 2025-12-29T073728.692
Estas son las zonas en alerta.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

El SMN emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas en la provincia de Mendoza este 29 y 28 de diciembre. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas

tormenta
Tom&aacute; las medidas necesarias para cuidarte.

  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

