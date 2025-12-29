Calor extremo en Mendoza: recomendaciones ante el alerta por temperaturas peligrosas

Una parte del país se ve afectada por la llegada temperaturas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por la llegada de temperaturas extremadamente altas en una gran cantidad provincias, entre ellas Mendoza. A continuación te contaremos qué debes hacer para mantenerte seguro con el calor.
Alerta roja por calor extremo
El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarilla para una parte del país debido a temperaturas extremadamente altas en la provincia de Mendoza.
Hoy lunes 29 de diciembre en Mendoza el clima presenta condiciones típicas del verano. La temperatura máxima alcanzará los 34° mientras que la mínima se situará en 20°, con una sensación térmica que ronda los 29° durante las horas centrales del día.
El cielo se presenta parcialmente nublado con predominio de sol, lo que caracteriza una jornada agradable para realizar actividades al aire libre. Los vientos soplan con una intensidad moderada, registrando velocidades entre 12 y 32 km/h, lo que ayuda a refrescar el ambiente durante las horas más cálidas.
Recomendaciones para cuidarse del calor
El Servicio Meteorológico Nacional comparte distintas recomendaciones que debemos tener para enfrentar las altas temperaturas Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.