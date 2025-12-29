Inicio Ovación Fútbol Diego Maradona
"Cambiaso es mucho más talentoso que Maradona": la polémica comparación de una figura argentina que encendió las redes

Una reconocida figura de la sociedad argentina encendió la polémica al ubicar a Diego Maradona por debajo de otro deportista nacional

Por Carolina Quiroga
Diego Maradona fue considerado por debajo de un deportista de elite de otro rubro por una destacada figura argentina.

Fin de año no está exento de polémicas en el ámbito deportivo. En las últimas horas, una personalidad destacada de la sociedad argentina desató el debate luego de pronunciar una controvertida frase que ubicó a Diego Maradona por debajo de otro deportista, hecho que desató una ola de críticas en redes sociales.

Se trata del reconocido empresario Lando Simonetti, dueño de la marca de Indumentaria La Martina, quien en una entrevista publicada en Agencia El Vigía desató una lluvia de críticas luego de colocar a Diego Maradona por debajo de un deportista de elite de otro rubro.

La polémica comparación entre Maradona y Cambiasso

La desafortunada frase que le valió cientos de críticas a Simonetti tuvo que ver con la distinción de Adolfo Cambiaso, referente y distinguida figura del polo en el país, por sobre el máximo ídolo futbolero de Argentina, Diego Maradona. El empresario ponderó las cualidades del deportista de polo por sobre las del oriundo de Villa Fiorito, campeón del mundo en 1986.

"Te voy a mostrar a un deportista que es mucho más talentoso que Maradona...", comenzó diciendo el empresario en una nota. La desafortunada comparación entre ambos deportistas continuó de la siguiente manera: "Adolfito (Cambiaso) hace eso con una pelotita. Maradona tiene una pelota grande. Maradona juega con sus dos patas en el pasto con una gramilla perfecta. Adolfito juega arriba de cuatro patas de un caballo en un pasto que tiene agujeros. Por eso a veces se la llevan en el aire, para que no pique y se le vaya".

Finalmente, el reconocido empresario remató: "Cambiaso tiene que ir a 40 o 50 kilómetros por hora, con un taco que mide dos metros. Le pega con el cigarro en, no un caballo, cinco o seis caballos que van cambiando. Es una locura, una computadora tiene que ser. Maradona tiene sus piernas, el pasto, una pelota y diez jugadores que lo cubren".

Una ola de críticas recayó de inmediato sobre el dueño de la marca de ropa alegando no relevar el lugar de nacimiento de Diego Maradona, las dificultades del fútbol, la diferencia entre ambos deportes, entre otros aspectos.

