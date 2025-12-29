"Cambiaso es mucho más talentoso que Maradona": la polémica comparación de una figura argentina que encendió las redes

"Te voy a mostrar a un deportista que es mucho más talentoso que Maradona...", comenzó diciendo el empresario en una nota. La desafortunada comparación entre ambos deportistas continuó de la siguiente manera: "Adolfito (Cambiaso) hace eso con una pelotita. Maradona tiene una pelota grande. Maradona juega con sus dos patas en el pasto con una gramilla perfecta. Adolfito juega arriba de cuatro patas de un caballo en un pasto que tiene agujeros. Por eso a veces se la llevan en el aire, para que no pique y se le vaya".

Según el empresario Lando Simonetti, dueño de La Martina, el polista Adolfo Cambiaso es "más talentoso" que Diego Maradona y Lionel Messi

Finalmente, el reconocido empresario remató: "Cambiaso tiene que ir a 40 o 50 kilómetros por hora, con un taco que mide dos metros. Le pega con el cigarro en, no un caballo, cinco o seis caballos que van cambiando. Es una locura, una computadora tiene que ser. Maradona tiene sus piernas, el pasto, una pelota y diez jugadores que lo cubren".

Una ola de críticas recayó de inmediato sobre el dueño de la marca de ropa alegando no relevar el lugar de nacimiento de Diego Maradona, las dificultades del fútbol, la diferencia entre ambos deportes, entre otros aspectos.