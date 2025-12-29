"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 29 de diciembre al 3 de enero

Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.

Esta semana hay que tener en cuenta las jornadas de Nochevieja y Año Nuevo (31 de diciembre y 1° de enero, respectivamente), ya que no se realizará entrega de garrafas esos dos días. Con más razón hay que prestarle atención al cronograma.