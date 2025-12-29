"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 29 de diciembre al 3 de enero

El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
Esta semana hay que tener en cuenta las jornadas de Nochevieja y Año Nuevo (31 de diciembre y 1° de enero, respectivamente), ya que no se realizará entrega de garrafas esos dos días. Con más razón hay que prestarle atención al cronograma.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Cronograma de "La Garrafa en tu Barrio" del 29 de diciembre al 3 de enero
Lunes 29
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz: Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30.
- Rodeo del Medio: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Thomas Edison 583. A las 10.15.
- Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. SUM. Bonfanti y Solari. A las 11.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebederos 7900 entre Barcelona y Bonfanti. A las 12.30.
Santa Rosa
- El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.
- 25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9.30.
- 25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.
- El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.
- El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.
Malargüe
- Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
- Ciudad: Cortina Forestal. A las 10.30.
Las Heras
- El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 9.30
- El Borbollón: Barrio Don Bosco. Familia Esquivel. A las 10.30.
- El Borbollón: CEDRyS 12. Barrio Santo Tomás de Aquino. A las 11.30.
Alta Montaña
- Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
- Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.
- Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional. A las 12.30.
- Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Junín
- Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
San Rafael
- Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.
- Cuadro Benegas: Escuela 4-102 Antonio Buttini. A las 10.
- Cuadro Benegas: Paraje El Vencedor. Escuela 1-341 Dr. Luis Dellepiani. A las 12.30.
Maipú
- General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m Acceso Este. A las 9.30.
- Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.
- Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 10.30.
- Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11.
- Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.
San Carlos
- La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.
- La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.
- La Consulta: Loteo Suarez. A las 12.
General Alvear
- Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.
- Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 10.45.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.
- La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.
- La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fé (ex Finca Lobato). A las 11.30.
Martes 30
Guaymallén
- Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30.
- Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 10.30.
- Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.30.
- Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.30.
San Martín
- Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.
- Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.
- El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.
- El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.
Tupungato
- San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 9.
Tunuyán
- La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.
- La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.
- Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
Godoy Cruz
- Villa del Parque: Bario SUPE. Talcachuano 4000. A las 9.
- Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9.40.
- San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
- Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.
- Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11.40.
San Rafael
- La Llave: Escuela 1-138 Saturnino de la Reta. A las 9.
- Goudge: La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial 160. A las 10.30.
- Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 11.
Las Heras
- El Borbollón: Centro de Salud 21. San Ramón s/n. A las 9.30.
- El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 10.30.
- El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 11.30.
Luján
- Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.
Junín
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
- Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.
- Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín, frente a finca Chávez. A las 10.30.
- Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.
La Paz
- Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.
- Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.
Viernes 2
Lavalle
- Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.
- Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.
- Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.20.
General Alvear
- Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.
- Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143. A las 10.45.
Junín
- Rodríguez Peña: SUM. A las 10.
- Rodríguez Peña: Localidad El Topón. CIC. A las 11.
- Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.
Luján
- Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
- Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.
- La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Las Heras
- El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 9.30.
- El Challao: Plaza Jardines de Hualilán. Regalado Olguín y Puente del Inca. A las 10.30.
- El Challao: Barrio Integral III. Playón deportivo. Cerro Tupungato y Cordón del Plata. A las 11.30.
San Martín
- Palmira: Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.30.
- Palmira: CIC. Palmira. A las 10.30.
- Palmira: Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
- Palmira: Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12.30.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.
- Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
- Ciudad: Centro de Salud 17 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Maipú
- Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.
- Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.
- Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de la Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.
- Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 11.45.
Sábado 3 de enero
Las Heras
- El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Tunuyán
- Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.
- Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.
- El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12.30.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12.45.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13.30.