"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 22 al 27 de diciembre

Garrafa en tu barrio Mendoza El programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de la provincia de Mendoza, ofreciendo garrafas de 10 kg a un precio subsidiado, ayudando así a las familias de menores ingresos.

Precios de la garrafa según la zona de residencia:

Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900

Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900

Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000

Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Departamento de Malargüe: $9.000

Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa-en-tu-barrio-cronograma-1 El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

Cronograma de "La Garrafa en tu Barrio" del 22 al 27 de diciembre

Lunes 22

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 9.30.

Puente de Hierro: Barrio Las Chacras. Unión Vecinal. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 10.30.

Colonia Molina: Barrio Santa Rita. Plaza. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11.30.

Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.30.

Las Heras

El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.

El Zapallar: Plaza Barrio Cristo Redentor. A las 10.30.

El Plumerillo: CEDRyS 16. Cabo Verón y Pereyra. A las 11.30.

Las Heras - Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

San Rafael

Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.30.

Maipú

Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas: Ruta Provincial 14, kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.30.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9.30.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 10.30.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Martes 23

Guaymallén

Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.

Kilómetro 8: Escuela 1151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.30.

Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.30.

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y Barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

San Martín

Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.

Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Perito Moreno. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9.40.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 10.20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.40.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 12.20.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Eva Perón. Cancha. A las 9.30.

El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30.

El Resguardo: CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 11.30.

Luján

Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

San Rafael

Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9.

Tupungato

Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.15.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30.

La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40.

Viernes 26

Lavalle

Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 9.

Costa de Araujo: Calle Morón Urquiza. A las 9.15.

Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta 142. A las 9.30.

Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10.

Gustavo André: Calle Carmen y Los Olivos. A las 10.30.

Las Heras

Panquehua: Merendero Brazos Abiertos. Gutierrez y Catamarca. A las 9.30.

El Resguardo: CEDRyS 5. Barrio Estación Espejo. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 10.30.

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

San Martín

Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9.

El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Junín

Philipps: Delegación municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Maipú

Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30.

Sábado 27

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

San Rafael

Cuadro Nacional: Plaza ARA General Belgrano. A las 9.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Capital - Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Capital - Recorrido 2