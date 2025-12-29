"Llegué muerto": el testimonio de un conocido periodista que sufrió un doble infarto

“Ayer en el club terminé de jugar al pádel, fui a ver a mi hijo y me comencé a sentir mal, me dolía mucho el pecho, la espalda y la verdad que, desde mi hijo hasta toda la gente del club Hacoaj actuaron rápido y vinieron tres ambulancias y me llevaron en una hasta la Trinidad de San Isidro a tiempo”.

David kablin

“Llegué muerto, llegué sin signos vitales. Me reanimaron mitad en la ambulancia, la otra mitad en la guardia de emergencia cardiológica”, reveló con crudeza.

El periodista explicó que el episodio se debió a una obstrucción arterial. “El lugar donde la arteria se tapó era un lugar bastante cerca (del corazón), pudo haber hecho un paro cardíaco masivo. La estoy contando gracias a Dios”, reflexionó.

Por último, contó cuáles son los pasos a seguir tras la intervención que le salvó la vida: “Tengo todavía una angioplastia más que me tienen que hacer en los próximos días, pero estoy muy bien. Los médicos no pueden creer de ayer a hoy lo que me pasó. Estoy en recuperación”.