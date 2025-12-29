Jugó en River, sufrió un grave accidente y ahora una extraña afección lo dejó fuera de las canchas

Al buscar una alternativa encontró su scooter que si tenía carga y era funcional para lograr trasladarse donde se encontraba su hija. Sin embargo, al salir a toda velocidad y con la preocupación cargando en sus hombros es que perdió el dominio del monopatín eléctrico y cayó al cemento de la calle.

El golpe provocó que el ex jugador de River perdiera el conocimiento y cuando despertó vio a varias personas a su alrededor que intentaban auxiliarlo. Además, se percató que tenía un gran dolor en su muñeca derecha, minutos después los médicos constataron que se trató de una fractura.

Embed El VIDEO de Lucas Ocampos después de su accidente en el scooter



El ex River ahora tiene una extraña afección

Rayados de Monterrey confirmó a través de un comunicado oficial que Lucas Ocampos sufrió una parálisis facial en el lado izquierdo, apartentemente de origen viral.

Es así que tendrá que hacer reposo durante siete días por lo que se perderá el último tramo de la pretemporada aunque tendrá que ser revisado nuevamente por el personal médico para definir si su reposo se extenderá por más tiempo.

El club mexicano detalló que el jugador argentino fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica; por su lado, Lucas Ocampos compartió en Instagram una historia donde se mostró positivo a pesar de los malos momentos.

La frase "enero será mejor" acompaña la foto donde se lo con un ojo tapado mientras que agregó: "Positivo".