En América Latina, donde la radiación solar se encuentra entre las más altas del mundo, comenzó a funcionar un tren que representa un cambio concreto en la manera de concebir el transporte ferroviario.
El único tren solar de América Latina está en Argentina y ya quiere replicarlo
Es el primer tren de América Latina que opera bajo este sistema, y forma parte de un plan de una provincia de Argentina para recuperar el histórico ramal ferroviario que conectaba distintos pueblos de la región, con un enfoque basado en la sostenibilidad y el desarrollo turístico.
El Tren Solar de la Quebrada circula por la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, utilizando energía eléctrica almacenada en baterías que se cargan a partir de fuentes solares. El proyecto no es experimental, está en funcionamiento y transporta pasajeros en un recorrido que conecta localidades como Volcán, Purmamarca y Tilcara, con ampliaciones previstas hacia Humahuaca.
La implementación de este tren en América Latina permitió reactivar infraestructura existente sin recurrir a locomotoras diésel ni electrificación con catenarias. Este modelo, basado en baterías recargadas con energía renovable, generó interés internacional como alternativa para trayectos turísticos o regionales donde se busca reducir emisiones y costos operativos, posicionando a esta provincia de Argentina como un caso concreto de innovación ferroviaria aplicada.
Como es este tren de América Latina
Este proyecto de Argentina combina tecnología ferroviaria eléctrica con el aprovechamiento de energía renovable, en una de las regiones con mayor potencial solar de América Latina
Se caracteriza por
- Es un tren eléctrico que funciona mediante baterías de ion-litio, sin uso de combustibles fósiles.
- Las baterías se recargan utilizando energía proveniente de fuentes solares.
- No produce emisiones directas de dióxido de carbono durante su operación.
- Circula sobre vías ferroviarias preexistentes que fueron reacondicionadas.
- Forma parte de un proyecto turístico y de transporte regional en la Quebrada de Humahuaca.
- Permite reducir el impacto ambiental en comparación con trenes diésel tradicionales.
- Tiene un sistema de operación silencioso, propio de los trenes eléctricos.