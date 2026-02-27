Es el primer tren de América Latina que opera bajo este sistema, y forma parte de un plan de una provincia de Argentina para recuperar el histórico ramal ferroviario que conectaba distintos pueblos de la región, con un enfoque basado en la sostenibilidad y el desarrollo turístico.

El único tren solar de América Latina está en Argentina y ya quiere replicarlo

El Tren Solar de la Quebrada circula por la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, utilizando energía eléctrica almacenada en baterías que se cargan a partir de fuentes solares. El proyecto no es experimental, está en funcionamiento y transporta pasajeros en un recorrido que conecta localidades como Volcán, Purmamarca y Tilcara, con ampliaciones previstas hacia Humahuaca.