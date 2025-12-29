Remojar las uñas en aceite de oliva: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

Esto sucede porque el aceite de oliva penetra en la uña y la cutícula, suavizándolas, reduciendo la rotura y mejorando su flexibilidad.

Para obtener mejores resultados, se recomienda calentar ligeramente el aceite de oliva y sumergir las uñas durante 15 o 20 minutos, unas dos o tres veces por semana.

Por otro lado, puedes potenciar el efecto de este resultado mezclándolo con unas gotas de limón para ayudar al blanqueamiento o con vitamina E para una mayor nutrición.

uñas en agua Este truco casero puede servir, entre otras cosas, para lograr una profunda hidratación.

Pasando en limpio, y para que quede más claro, tienes que saber que los beneficios de remojar las uñas en aceite de oliva son los siguientes:

Hidratación y nutrición intensiva: ayuda a retener la humedad natural de la uña y a suavizar cutículas resecas o agrietadas.

ayuda a retener la humedad natural de la uña y a suavizar cutículas resecas o agrietadas. Fortalecimiento: ayuda a regenerar uñas frágiles y mejora su resistencia, reduciendo la rotura y promoviendo un crecimiento saludable.

ayuda a regenerar uñas frágiles y mejora su resistencia, reduciendo la rotura y promoviendo un crecimiento saludable. Reparación y brillo: ayuda a devolverles la salud a uñas descoloridas o dañadas por manicuras constantes, dándoles un aspecto brillante.

ayuda a devolverles la salud a uñas descoloridas o dañadas por manicuras constantes, dándoles un aspecto brillante. Propiedades antimicrobianas: puede ayudar a proteger contra infecciones y hongos en la base de la uña.

Cuáles son los problemas más frecuentes en las uñas

Los problemas más frecuentes en las uñas incluyen la onicomicosis (hongos) que causa engrosamiento y cambio de color, uñas quebradizas o descamadas por agentes externos, y uñas encarnadas. Incluso, todas estas afecciones pueden presentar feo olor.

Si el tratamiento con aceite de oliva no funciona, será mejor que recurras al uso de algunos productos comerciales o a la atención de un especialista para evitar problemas mayores.