Inicio Sociedad Uñas
Para realizar en casa

Remojar las uñas en aceite de oliva: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

Puedes remojar tus uñas en aceite de oliva para obtener una serie de beneficios. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El aceite de oliva puede darle grandes beneficios a tus uñas. 

El aceite de oliva puede darle grandes beneficios a tus uñas. 

Muchos son los elementos caseros que pueden ayudarte a fortalecer y mejorar la apariencia de tus uñas en casa, y uno de ellos es el aceite de oliva. Con este, puedes evitar los problemas más frecuentes y ahorrarte un dolor de cabeza.

El aceite de oliva es altamente beneficioso para las uñas porque las hidrata profundamente, nutre y fortalece gracias a su alto contenido en vitamina E, ácidos grasos y antioxidantes.

poner aceite de oliva en mueble de madera
El aceite de oliva puede ser beneficioso para tus u&ntilde;as.&nbsp;

El aceite de oliva puede ser beneficioso para tus uñas.

Por qué recomiendan remojar las uñas en aceite de oliva

Remojar las uñas en aceite de oliva es un remedio natural recomendado para hidratar profundamente, fortalecer y reparar uñas quebradizas, secas o dañadas.

Esto sucede porque el aceite de oliva penetra en la uña y la cutícula, suavizándolas, reduciendo la rotura y mejorando su flexibilidad.

Para obtener mejores resultados, se recomienda calentar ligeramente el aceite de oliva y sumergir las uñas durante 15 o 20 minutos, unas dos o tres veces por semana.

Por otro lado, puedes potenciar el efecto de este resultado mezclándolo con unas gotas de limón para ayudar al blanqueamiento o con vitamina E para una mayor nutrición.

uñas en agua
Este truco casero puede servir, entre otras cosas, para lograr una profunda hidrataci&oacute;n.&nbsp;

Este truco casero puede servir, entre otras cosas, para lograr una profunda hidratación.

Pasando en limpio, y para que quede más claro, tienes que saber que los beneficios de remojar las uñas en aceite de oliva son los siguientes:

  • Hidratación y nutrición intensiva: ayuda a retener la humedad natural de la uña y a suavizar cutículas resecas o agrietadas.
  • Fortalecimiento: ayuda a regenerar uñas frágiles y mejora su resistencia, reduciendo la rotura y promoviendo un crecimiento saludable.
  • Reparación y brillo: ayuda a devolverles la salud a uñas descoloridas o dañadas por manicuras constantes, dándoles un aspecto brillante.
  • Propiedades antimicrobianas: puede ayudar a proteger contra infecciones y hongos en la base de la uña.

Cuáles son los problemas más frecuentes en las uñas

Los problemas más frecuentes en las uñas incluyen la onicomicosis (hongos) que causa engrosamiento y cambio de color, uñas quebradizas o descamadas por agentes externos, y uñas encarnadas. Incluso, todas estas afecciones pueden presentar feo olor.

Si el tratamiento con aceite de oliva no funciona, será mejor que recurras al uso de algunos productos comerciales o a la atención de un especialista para evitar problemas mayores.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar