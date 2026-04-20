Sumergir las uñas en aceite de oliva: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

A diferencia de otros productos, el aceite de oliva tiene una capacidad de penetración única que hidrata desde las capas más profundas de la lámina ungueal.

Para maximizar los resultados, se recomienda calentar ligeramente una pequeña cantidad de aceite de oliva (sin que llegue a quemar). Sumerge las puntas de tus dedos y, tras el tiempo de espera, realiza un masaje circular en cada uña.

uñas Con este truco, puedes fortalecer tus uñas.

Este sencillo hábito, repetido dos o tres veces por semana, transformará por completo la salud de tus manos de manera económica y 100% natural.

Los beneficios de este tratamiento natural

Realizar este procedimiento de forma regular aporta múltiples beneficios que notarás desde la primera semana: