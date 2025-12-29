Se adelantó la pretemporada de Independiente Rivadavia y este lunes inician los entrenamientos

Aún sin bajar el telón del año en el que se coronó campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia arrancará la pretemporada 2026 pensando en la exigente competencia que se le viene. Con el debut del certamen federal a la vuelta de la esquina, la Lepra decidió adelantar unos días el inicio de los trabajos para poder llegar en condiciones óptimas al estreno ante Estudiantes de Caseros del próximo 18 de enero.
El comienzo de la actividad en Independiente Rivadavia estaba estipulado para el próximo 5 de enero. Sin embargo, la modificación de la fecha obedeció a la necesidad de retomar la puesta a punto antes del debut en Copa Argentina ante el elenco bonaerense. Según contó el periodista Rodrigo Ríos, la decisión del cuerpo técnico y dirigentes pasó por la intención de que el plantel llegue en buen estado físico al partido que iniciará la defensa de título para el flamante campeón.
Independiente Rivadavia comenzará la pretemporada pensando en el exigente 2026 que se le viene
Este lunes, en Ciudad Deportiva, se presentarán algunos futbolistas al inicio de los entrenamientos de cara a la temporada 2026. Las dos ausencias de peso serán la del capitán Sebastián Villa, quien se encuentra en su Colombia natal celebrando con su familia la llegada de un hijo; y la de Ezequiel Centurión, arquero que regresó a River por pedido de Gallardo luego de finalizar su préstamo con la Lepra.
El resto de los futbolistas se irán incorporando de a poco, a medida que vayan resolviendo sus situaciones contractuales con el club. José Florentín (mediocampista proveniente de Central Córdoba) es uno de los refuerzos de la Lepra en este mercado de pases, junto a Emmanuel Gómez Riga (arquero proveniente de Alvarado de Mar del Plata). En las próximas horas los futbolistas firmarán su contrato con el Azul.
Las bajas de la Lepra, hasta el momento, son las siguientes: Agustín Lastra (volvió a Boca Juniors), Gonzalo Marinelli (Quilmes), Santiago Flores (Estudiantes de La Plata), Pedro Souto (Temperley), Tomás Muro (FK Oremburg de Rusia), Laureano Rodríguez, Tiago Andino, Juan Ignacio Barbieri (regresará a Deportivo Armenio), Matías Bergara (volverá a Racing Club) y Santiago Muñoz.
Independiente Rivadavia comenzará su camino en el 2026 con el estreno en Copa Argentina y luego debutará de local ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini el fin de semana del 25 de enero. Luego visitará a Huracán para, posteriormente, recibir a Sarmiento en lo que serán los tres primeros compromisos del Torneo Apertura. El clásico ante Gimnasia y Esgrima será en la fecha 16 (fin de semana del 26 de abril).