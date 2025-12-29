Se adelantó la pretemporada de Independiente Rivadavia y este lunes inician los entrenamientos

El comienzo de la actividad en Independiente Rivadavia estaba estipulado para el próximo 5 de enero. Sin embargo, la modificación de la fecha obedeció a la necesidad de retomar la puesta a punto antes del debut en Copa Argentina ante el elenco bonaerense. Según contó el periodista Rodrigo Ríos, la decisión del cuerpo técnico y dirigentes pasó por la intención de que el plantel llegue en buen estado físico al partido que iniciará la defensa de título para el flamante campeón.

Lepra nueva. Independiente Rivadavia retomará los entrenamientos este lunes por la tarde en Ciudad Deportiva. Foto: Gentileza.

Independiente Rivadavia comenzará la pretemporada pensando en el exigente 2026 que se le viene

Este lunes, en Ciudad Deportiva, se presentarán algunos futbolistas al inicio de los entrenamientos de cara a la temporada 2026. Las dos ausencias de peso serán la del capitán Sebastián Villa, quien se encuentra en su Colombia natal celebrando con su familia la llegada de un hijo; y la de Ezequiel Centurión, arquero que regresó a River por pedido de Gallardo luego de finalizar su préstamo con la Lepra.