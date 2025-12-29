Frotar ajo en las canillas de agua de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con el paso del tiempo, el ajo se ha convertido en el protagonista de múltiples trucos caseros. En este contexto, muchas personas son las que lo usan como una solución casera de limpieza, que además puede prevenir problemas en el futuro.
Por ejemplo, uno de los lugares en donde puede ser utilizado son las canillas de agua de tu casa. Tan solo debes frotar los dientes en este sector, logrando particulares ventajas.
Por qué recomiendan frotar ajo en las canillas de agua de casa
El truco casero de frotar ajo en las canillas de agua de casa puede ser utilizado principalmente para la desinfección, por sus propiedades antifúngicas.
Dicho en otras palabras, el ajo en las canillas de agua es frotado para higienizar la superficie de las canillas de bacterias que pueden causar malos olores.
Como se dijo antes, también puede ser usado para la limpieza. Al igual que otros remedios naturales, algunos usuarios lo utilizan para frotar el metal y recuperar el brillo de las canillas de agua.
Todo esto se da porque el ajo contiene alicina, un potente agente antimicrobiano que ayuda a eliminar hongos y moho que suelen acumularse en las juntas de la grifería y zonas húmedas.
Pese a las ventajas que ofrece el ajo, se recomienda el uso de vinagre blanco si el problema de las canillas de agua de tu casa es el sarro.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
Para realizar este truco casero, todo lo que tienes que hacer es tomar un diente de ajo y frotarlo por toda la canilla de agua de tu casa por algunos minutos. El paso a paso es el siguiente:
- Preparación del ajo: pela uno o dos dientes de ajo crudo.
- Activación: corta el diente de ajo a la mitad o machácalo ligeramente. Esto es fundamental para liberar la alicina, el compuesto con propiedades antimicrobianas y antifúngicas.
- Aplicación directa: frota la parte interna del ajo (donde está el jugo) directamente sobre las zonas críticas de la canilla.
- Tiempo de acción: deja actuar el residuo de ajo durante aproximadamente 15 a 30 minutos. No lo enjuagues inmediatamente para permitir que sus propiedades eliminen los microorganismos.
- Limpieza final: enjuaga con abundante agua y seca con un paño limpio para evitar que el olor persista o se formen manchas pegajosas.