Frotar ajo en las canillas de agua de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Dicho en otras palabras, el ajo en las canillas de agua es frotado para higienizar la superficie de las canillas de bacterias que pueden causar malos olores.

Como se dijo antes, también puede ser usado para la limpieza. Al igual que otros remedios naturales, algunos usuarios lo utilizan para frotar el metal y recuperar el brillo de las canillas de agua.

Canillas sucias Tus canillas pueden cambiar su apariencia gracias a este truco casero.

Todo esto se da porque el ajo contiene alicina, un potente agente antimicrobiano que ayuda a eliminar hongos y moho que suelen acumularse en las juntas de la grifería y zonas húmedas.

Pese a las ventajas que ofrece el ajo, se recomienda el uso de vinagre blanco si el problema de las canillas de agua de tu casa es el sarro.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Para realizar este truco casero, todo lo que tienes que hacer es tomar un diente de ajo y frotarlo por toda la canilla de agua de tu casa por algunos minutos. El paso a paso es el siguiente: