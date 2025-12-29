liga suspension 6 Las futbolistas repudiaron el accionar de la Liga Mendocina de Fútbol luego de una nueva suspensión de la final de fútbol femenino.

"Si la Liga no tiene los fondos para hacerlo, no lo tienen que hacer. Se tienen que hacer cargo. Si no tienen los fondos para poder hacer una final, que no la hagan y que se lo digan a todos los delegados y a todos los dirigentes", manifestó Giuliana Díaz, presidenta de la Comisión Femenina de Liga, luego del papelón vivido en cancha de Gutiérrez este domingo.

La respuesta de Omar Sperdutti y la Liga Mendocina tras una nueva suspensión de la final de fútbol femenino

Por medio de un comunicado en las redes oficiales de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti lanzó un fuerte mensaje respecto a la suspensión de la final del fútbol femenino, atribuyendo la responsabilidad del fatídico episodio a la presidenta de la Comisión Femenina de Fútbol de la Liga, Giuliana Díaz. Además, mostró su intención de renunciar al cargo de presidente de la Liga Mendocina.

"Deseo expresar mi profundo dolor y decepción frente a la utilización y manoseo de situaciones graves con fines personales y beneficios extradeportivos. Este tipo de prácticas no solo afectan a las personas involucradas, sino que dañan seriamente a la Liga Mendocina de Fútbol y al fútbol en su conjunto", comenzó diciendo la publicación de Sperdutti.

comunicado liga mendocina El comunicado completo de Omar Sperdutti en las redes oficiales de la Liga Mendocina de Fútbol.

"No puedo dejar de señalar que esta persona, que se mueve a espaldas de la institución y de manera deliberada, ha provocado un daño profundo e irreversible en mi salud y mi imagen pública y ha puesto injustamente en tela de juicio mi honestidad y mi palabra", disparó el presidente de la Liga Mendocina contra quien también es diputada provincial por Cambia Mendoza.

giuliana diaz Giuliana Díaz.

"En la próxima reunión del Honorable Consejo Directivo expondré formalmente mi voluntad de adelantar el llamado a elecciones. Si esta situación se ha centrado en mi persona y ello contribuye a desviar la atención de los verdaderos objetivos institucionales, no dudaré en dar un paso al costado, poniendo al fútbol mendocino por delante de cualquier interés personal", sentenció Sperdutti dejando en claro su intención de renovar autoridades en el ente madre del fútbol provincial.