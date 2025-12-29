Ya había trascendido la fecha y el escenario, pero ahora se confirmó también el horario y los argentinos tendrán que prender el televisor para apoyar a la Selección a partir de las 15.

El último partido entre el combinado nacional y la selección de España fue en marzo de 2018 cuando se enfrentaron en un amistoso en Madrid con triunfo para los europeos por 6 a 1.

Atento Scaloni: la selección de España recupera a una estrella de cara a la Finalíssima

La Selección argentina es la actual campeona de la copa internacional que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa ya que venció en junio de 2022 a Itaia en Wembley por 3 a 0.

Ahora será la selección de España quien intentará arrebatarle el título a los dirigidos por Lionel Scaloni y para ello recibieron una buena noticia porque Gavi, mediocampista del Barcelona, podrá reincoporarse a los entrenamientos tras sufrir una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha el 23 de agosto cuando enfrentaba al Levante por la Liga española.

Gavi Lionel Scaloni tendrá que reforzar el mediocampo para hacerle frente a Gavi.

Fue así que tuvo que ser sometido a una artroscopia y no ha podido sumar minutos en el Barsa. El cuerpo médico cree que el jugador podrá volver al campo de juego en febrero de 2026, por lo tanto antes de disputar la Finalíssima ya tendrá varios partidos en su haber.

El Barcelona lidera la Liga de España con 46 puntos, cuatro más que Real Madrid, su inmediato seguidor. Además, en la Champions League se encuentra fuera de la zona de clasificación a los octavos de final ya que se ubica en el puesto 15 con 10 puntos, por lo que tendrá que comenzar a ganar si es que desea evitar los playoffs previos a esa instancia.