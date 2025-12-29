Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
La gran final

Atento Scaloni: la selección de España recupera a una estrella de cara a la Finalíssima

Los dirigidos por Scaloni deberán enfrentar a la Selección de España en la antesala del Mundial, quienes contarán con una figura que regresa entre algodones

Lionel Scaloni ya tiene la mira en la Finalíssima.

El Mundial 2026 tendrá como antesala la Finalíssima, el encuentro que enfrentará a la Selección argentina con la de España. Tanto el equipo de Lionel Scaloni como el de Luis de la Fuente aparecen como grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, lo que genera altas expectativas.

Pero los planes del técnico argentino podrían variar teniendo en cuenta que el conjunto europeo recuperará a una de sus máximas figuras.

Lionel Scaloni ya piensa en la Finalíssima y en el Mundial 2026.

Cuándo se juega la Finalíssima que puede convertirse en un nuevo título para Lionel Scaloni

El trascendental encuentro se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 en un escenario conocido para la Selección argentina: el estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde el conjunto nacional ganó la copa del mundo.

Ya había trascendido la fecha y el escenario, pero ahora se confirmó también el horario y los argentinos tendrán que prender el televisor para apoyar a la Selección a partir de las 15.

El último partido entre el combinado nacional y la selección de España fue en marzo de 2018 cuando se enfrentaron en un amistoso en Madrid con triunfo para los europeos por 6 a 1.

La Selección argentina es la actual campeona de la copa internacional que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa ya que venció en junio de 2022 a Itaia en Wembley por 3 a 0.

Ahora será la selección de España quien intentará arrebatarle el título a los dirigidos por Lionel Scaloni y para ello recibieron una buena noticia porque Gavi, mediocampista del Barcelona, podrá reincoporarse a los entrenamientos tras sufrir una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha el 23 de agosto cuando enfrentaba al Levante por la Liga española.

Lionel Scaloni tendrá que reforzar el mediocampo para hacerle frente a Gavi.

Fue así que tuvo que ser sometido a una artroscopia y no ha podido sumar minutos en el Barsa. El cuerpo médico cree que el jugador podrá volver al campo de juego en febrero de 2026, por lo tanto antes de disputar la Finalíssima ya tendrá varios partidos en su haber.

El Barcelona lidera la Liga de España con 46 puntos, cuatro más que Real Madrid, su inmediato seguidor. Además, en la Champions League se encuentra fuera de la zona de clasificación a los octavos de final ya que se ubica en el puesto 15 con 10 puntos, por lo que tendrá que comenzar a ganar si es que desea evitar los playoffs previos a esa instancia.

