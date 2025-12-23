Subirán los premios de la Copa Argentina: cuánto cobró Independiente Rivadavia y cuál será el aumento

Si bien la AFA continúa otorgando un premio mayor al campeón de la Liga Profesional (500.000 dólares), el salto económico de la Copa Argentina 2026 refuerza el valor del torneo federal, que no solo ofrece un título y un boleto internacional a la Copa Libertadores (con los ingresos extra que eso implica), sino también un ingreso clave para clubes de todas las categorías del fútbol argentino.

Cuánto ganó Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025

En comparación, en la Copa Argentina 2025 el campeón Independiente Rivadavia había recibido 140.000 dólares, equivalentes a unos 203 millones de pesos, con premios sensiblemente menores por fase: 5.200 dólares en 32avos, US$11.600 en 16avos, US$15.400 en octavos, US$19.300 en cuartos, US$31.000 en semifinales y US$58.000 en la final.

La Lepra inaugurará la Copa Argentina 2026 el 18 de enero, en Villa Mercedes, frente a Estudiantes de Buenos Aires.