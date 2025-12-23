Subirán los premios de la Copa Argentina: cuánto cobró Independiente Rivadavia y cuál será el aumento
La Copa Argentina 2026 tendrá un importante aumento en los premios, con cifras que prácticamente duplican lo otorgado en la edición ganada por Independiente Rivadavia.
Por UNO
La Copa Argentina 2026 tendrá un importante aumento en los premios económicos que entrega a los clubes, con cifras que prácticamente duplican lo otorgado en la edición ganada por Independiente Rivadavia y que consolidan al torneo como una competencia más atractiva también desde lo financiero.
El campeón de la próxima edición embolsará un total de 237.500 dólares, una cifra récord para el certamen. Al tipo de cambio oficial actual, el monto total que puede percibir el ganador asciende a 344,3 millones de pesos, sumando los premios obtenidos ronda tras ronda.
El nuevo esquema establece US$9.000 en 32avos de final, US$20.000 en 16avos, US$26.600 en octavos, US$33.600 en cuartos, US$53.300 en semifinales y US$95.000 para el campeón, lo que representa un incremento significativo en cada instancia del torneo respecto a años anteriores.
Si bien la AFA continúa otorgando un premio mayor al campeón de la Liga Profesional (500.000 dólares), el salto económico de la Copa Argentina 2026 refuerza el valor del torneo federal, que no solo ofrece un título y un boleto internacional a la Copa Libertadores (con los ingresos extra que eso implica), sino también un ingreso clave para clubes de todas las categorías del fútbol argentino.
Cuánto ganó Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025
En comparación, en la Copa Argentina 2025 el campeón Independiente Rivadavia había recibido 140.000 dólares, equivalentes a unos 203 millones de pesos, con premios sensiblemente menores por fase: 5.200 dólares en 32avos, US$11.600 en 16avos, US$15.400 en octavos, US$19.300 en cuartos, US$31.000 en semifinales y US$58.000 en la final.
La Lepra inaugurará la Copa Argentina 2026 el 18 de enero, en Villa Mercedes, frente a Estudiantes de Buenos Aires.