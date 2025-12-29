Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
El arquero récord del fútbol argentino que Gimnasia y Esgrima dejó ir

Tuvo la mejor estadística del 2025 pero Gimnasia y Esgrima no lo tendrá en cuenta y seguirá su camino en otro destino

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Alejo Tello horizontal.jpg se ha convertido, en este último tiempo, en una cuna de grandes arqueros. La fábrica ha dado a luz a varios ejemplares que estuvieron a la altura de las circunstancias y explotaron bajo los tres palos del elenco mensana. En esa cadena aparece un eslabón que es récord del fútbol argentino pero deberá buscar destino.

Alejo Tello cerró un gran 2025 con la camiseta de Argentino de Quilmes, elenco que milita en la B Metropolitana, teniendo un gran nivel personal que lo convirtió en número récord. Es que el mendocino tuvo un total de 150 atajadas durante la temporada, cifra que le valió ser el más atajador contando todas las categorías.

Alejo Tello rescindió con Gimnasia y Esgrima.

Con 26 años, Alejo Tello jamás pudo ganarse un lugar en Gimnasia y Esgrima (apenas 3 partidos), club al que llegó siendo un nene y en el que trajinó durante todo el complejo camino de inferiores. Al saber que no tendría lugar en el primer equipo, salió a préstamo a Argentino de Quilmes, donde tuvo una muy buena labor y se ganó un lugar gracias a su nivel.

Tras vencer su préstamo, volvió al club de sus amores con la esperanza de tener una chance, algo que quedó descartado en la pretemporada pasada cuando Ezequiel Medrán le comunicó que correría de atrás ante la llegada de Rigamonti y el presente de Petruchi. Alejo Tello retornó a Argentino de Quilmes, donde redondeó 54 presentaciones oficiales y un alto rendimiento que lo convirtió en indiscutido.

El sentido posteo tras irse de Gimnasia y Esgrima

Embed - Alejo tello en Instagram: "Querido lobo: Hoy me toca cerrar unas de las etapas más importantes de mi vida,del club del cual me crié, me formé y en el cual pude debutar profesionalmente y defenderla con todo el amor que representa esta camiseta. Después de 19 años hoy me toca decirte adiós y gran parte de lo que soy hoy es gracias a vos lobo... Agradecer a las personas que transitaron este largo camino, toda la gente que labura en el club, a todos los técnicos y entrenadores de arqueros formadores, a todos los compañeros que tuve que muchos de ellos se volvieron grande amigos y especialmente al hincha de gimnasia que siempre cuando se lo necesitaba estuvo conmigo. En fin muchos recuerdos hermosos y buenos que se me vienen en la cabeza, algunas representadas en estas fotos pero es hora de seguir recorriendo y construyendo.. Gracias por siempre lobo de mi vida te llevaré siempre en mi corazón, siempre pero siempre lobo "
