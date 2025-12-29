El arquero récord del fútbol argentino que Gimnasia y Esgrima dejó ir

Alejo Tello cerró un gran 2025 con la camiseta de Argentino de Quilmes, elenco que milita en la B Metropolitana, teniendo un gran nivel personal que lo convirtió en número récord. Es que el mendocino tuvo un total de 150 atajadas durante la temporada, cifra que le valió ser el más atajador contando todas las categorías.

Alejo Tello horizontal.jpg Alejo Tello rescindió con Gimnasia y Esgrima.

Con 26 años, Alejo Tello jamás pudo ganarse un lugar en Gimnasia y Esgrima (apenas 3 partidos), club al que llegó siendo un nene y en el que trajinó durante todo el complejo camino de inferiores. Al saber que no tendría lugar en el primer equipo, salió a préstamo a Argentino de Quilmes, donde tuvo una muy buena labor y se ganó un lugar gracias a su nivel.