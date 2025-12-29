El arquero récord del fútbol argentino que Gimnasia y Esgrima dejó ir

Tras vencer su préstamo, volvió al club de sus amores con la esperanza de tener una chance, algo que quedó descartado en la pretemporada pasada cuando Ezequiel Medrán le comunicó que correría de atrás ante la llegada de Rigamonti y el presente de Petruchi. Alejo Tello retornó a Argentino de Quilmes, donde redondeó 54 presentaciones oficiales y un alto rendimiento que lo convirtió en indiscutido.
Embed - Alejo tello en Instagram: "Querido lobo: Hoy me toca cerrar unas de las etapas más importantes de mi vida,del club del cual me crié, me formé y en el cual pude debutar profesionalmente y defenderla con todo el amor que representa esta camiseta. Después de 19 años hoy me toca decirte adiós y gran parte de lo que soy hoy es gracias a vos lobo... Agradecer a las personas que transitaron este largo camino, toda la gente que labura en el club, a todos los técnicos y entrenadores de arqueros formadores, a todos los compañeros que tuve que muchos de ellos se volvieron grande amigos y especialmente al hincha de gimnasia que siempre cuando se lo necesitaba estuvo conmigo. En fin muchos recuerdos hermosos y buenos que se me vienen en la cabeza, algunas representadas en estas fotos pero es hora de seguir recorriendo y construyendo.. Gracias por siempre lobo de mi vida te llevaré siempre en mi corazón, siempre pero siempre lobo "
